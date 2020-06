Annalisa sta per rilasciare un nuovo tormentone estivo?

Annalisa, che nel bel mezzo della quarantena ci ha sorpreso con la sua Houseparty, potrebbe essere pronta per un nuovo tormentone estivo. Ce lo dice una foto corredata da una frase sospetta che recita “Siamo diventati un paese tropicale”.

Ma non è finita qui perché tra i fan è appena nata la teoria di un’inedita collaborazione con un’altra artista! Si tratta della bravissima Anna Tatangelo. L’indizio risiederebbe in alcune analogie negli ultimi post e uno scambio di like tra le due cantanti. Proprio Anna, un attimo fa, in effetti ha pubblicato una foto con delle piante tropicali che richiamano sia la frase scritta da Annalisa sia il dipinto alle spalle dell’artista ligure, quello che appare nel medesimo post.

House party, intanto, continua ad avere un ottimo riscontro e a scalare le classifiche di musica in streaming e download come iTunes. Un brano che senza volerlo ci ha accompagnato in questi mesi difficili mostrandoci, quanto possibile, gli aspetti positivi della quarantena. E siamo sicuri che a prescindere dall’eventuale arrivo del nuovo singolo, lo ascolteremo ancora per molto:

Eccoci! La sorpresa di cui vi parlavo ieri è una canzone che, inaspettatamente, racconta benissimo il momento che stiamo vivendo e la voglia di trovare modi alternativi di stare insieme. Dentro i muri delle case si aprono microcosmi che ora abbiamo voglia di condividere. Saper mantenere vivi i sogni, senza negare la realtà, e la positività sono per me aspetti fondamentali della vita, soprattutto oggi, e in questa canzone c’è anche questo. Il giusto equilibrio tra leggerezza e riflessione. “E nel cortile di casa i colori di Rio De Janeiro, e sono sempre stati lì, ma io non li vedevo”… Ora li vedo benissimo.