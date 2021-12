Carta da parati: un trend home decor stiloso e originale

Una delle nuove tendenze del 2022 in fatto di interior design sarà la carta da parati. Oggi vogliamo farvi scoprire questo accessorio evergreen che ha fatto innamorare anche i giovani.

Nell’ultimo periodo mi sono ritrovata spesso ad osservare il muro bianco dietro il mio letto ed a desiderare un cambiamento. Ho pensato a tutto: colori brillanti (molti dei quali improbabili), appendere quadri o stampe e stavo quasi per buttarmi sull’ormai classico filo di lucine con le polaroid. Ho anche cercato ispirazione di Pinterest come ogni millennial che si rispetti. E poi mi si è accesa una lampadina nella testa: e se provassi la carta da parati?

Se come me siete andati a fare almeno una vacanza studio in Inghilterra, avrete sicuramente ancora un disturbo post traumatico da carta da parati antiquata e poco invitante delle vecchie case britanniche, ma basta fare un giro ispirazionale su Instagram per scoprire che le cose sono molto cambiate!

I wallpaper, infatti, non sono più solo un ricordo polveroso delle case delle nonne, ma da diversi anni sono diventati uno dei trend d’arredamento più in voga. Grazie a stili innovativi e materiali all’avanguardia, le carte da parati sono diventate un modo stiloso e ricercato di decorare le pareti della propria casa senza dover ricorrere alle solite tinte e agli ennesimi effetti visti e rivisti.

Come creare un accent wall con la carta da parati:

Se come me siete dei neofiti del genere, potete sicuramente sperimentare un muro alla volta. La carta da parati è infatti perfetta per creare un accent wall, ovvero per “vestire” solo una parete e creare un colpo d’occhio d’effetto.

Questo ci permette anche di scegliere disegni e colori audaci, che se usati in tutta la stanza, potrebbero diventare stucchevoli. Il trash è sempre in agguato, dobbiamo rimanere vigili.

Stili e fantasie:

Grazie a materiali innovativi, la carta da parati non è più solo qualcosa da utilizzare in camera o nella zona living, ma sono ormai sdoganati anche bagni e cucine. Per ogni spazio della casa, ovviamente, ci sono stili, modelli e fantasie diverse.

Il vintage, sicuramente, è uno degli stili più amati nell’home decor ed è protagonista anche nelle fantasie delle decorazioni per le pareti. Su portali come Carta da parati degli anni 70 potete trovare tantissimi motivi diversi, dal floreale, all’astratto, geometrico, barocco, a rilievo, dall’effetto vellutato.

Anche i materiali e le finiture si sono evolute e potete trovare, oltre a quella classica, anche opzioni in tessuto, metallica, floccata, perlata ed addirittura effetto pelle per i più coraggiosi; insomma finirete per avere più carte da parati preferite che muri su cui applicarle.

Come scegliere la carta da parati giusta:

Largo all’originalità ma senza perdere mai di vista il buon gusto, come abbiamo già detto. Per questo mi sento di dirvi che dovrete cercare di trovare il giusto equilibrio tra il vostro gusto personale ma anche tra quelle che sono le caratteristiche di casa vostra.

Vi faccio un esempio. Il pantone verde petrolio è un must nel settore dell’interior design, motivo per cui potreste essere tentati di dare vita a un accent wall in soggiorno o nel vostro studio. Se avete la fortuna di abitare in una casa molto luminosa questa è senz’altro un’ottima scelta, capace di valorizzare al meglio l’ambiente che desiderate.

In caso contrario invece sarebbe consigliabile optare per una soluzione capace di giocare con la luminosità in modo diverso, come ad esempio delle tinte pastello oppure delle fantasie a patto che i colori non siano troppo scuri.

Può sembrare ovvio ma fidatevi: sempre meglio riflettere prima di acquistare e applicare la carta da parati sbagliata, ritrovandosi poi con un risultato poco soddisfacente e qualche euro in meno!

Quanto costa la carta da parati:

Se siete arrivate a leggere fin qui forse siete davvero convinte a personalizzare un muro bianco (o più di uno) in qualcosa di colorato e capace di esprimere la vostra personalità. Motivo per cui potrebbe interessarvi sapere quanto costa applicare la carta da parati.

Come per tutti gli articoli del settore dell’arredamento spesso il costo è proporzionale al marchio: ci sono ad esempio carte da parati che arrivano a superare addirittura i 1.000€!

Per questo vi basterà sapere che, in linea di massima, una buona carta da parati ha un costo approssimativo di circa 45,00€ al m². Dopo aver preso le misure della superficie da coprire potrete quindi comprare i rotoli che vi occorrono. A questa spesa dovrete poi aggiungere quella della colla e della manodopera.

Un consiglio? Se deciderete di risparmiare non tagliate il costo della colla: un prodotto di scarsa qualità può davvero rovinare anche la carta da parati più bella. Mentre invece potreste provare poi a divertirvi ad applicare la carta sulle pareti, magari scoprendo (o riscoprendo) una manualità nascosta!

Insomma, la carta da parati sembra essere proprio una delle tendenze irrinunciabili per il 2022. Io non vedo l’ora di sceglierne una per la parete della mia camera, e voi?