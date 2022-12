Amici 22: Maddalena lascia Mattia, ecco cosa si sono detti

Da quanto trasmesso durante il daytime di Amici di oggi pomeriggio, sembra ormai giunta al capolinea la storia tra Maddalena Svevi e Mattia Zenzola.

I due ballerini, dopo diversi giorni di distanza, si sono confrontati riguardo il loro rapporto e insieme sono giunti a una decisione. Sarà quella definitiva?

Maddalena e Mattia si lasciano ad Amici 22

“Questo non considerarmi ti sta aiutando?” chiede innanzitutto il ballerino all’allieva di Emanuel Lo, mentre entrambi sono seduti sul divano.

“No, questo non considerarci non è così come sembra, semplicemente non stiamo più vicini come prima” risponde Maddalena.

“No Maddi, non stiamo più, proprio” ribatte Mattia e a quel punto il tono della ragazza si fa più serio.

“Ci tengo a te ti voglio tantissimo bene … credo che quando sto con un’altra persona è perché mi dà qualcosa che io non ho e all’inizio questa cosa la sentivo ma ora non più, sento che si è rotto qualcosa. Sento che c’è qualcosa di strano. Ci sono cose che mi fanno capire che siamo tanto tanto diversi“.

A quel punto Mattia si allontana piangendo e Maddi lo raggiunge per abbracciarlo, manifestando dei sensi di colpa per la sua scelta, ormai evidente, di lasciarlo.

“Lo sapevo che si arrivava a questo … stavo già pensando al Natale io, insieme a te” dice l’allievo di Raimondo Todaro.

“Ma sei insieme a me a Natale” replica la ballerina. “Non è lo stesso, hai capito dai” conclude il ragazzo.

Subito dopo, i due allievi di Amici si spostano in cucina dove si abbracciano, poi si salutano e ognuno va nella propria stanza.

“Sei cottissimo” commenta Aaron assistendo al comportamento di Mattia dopo essersi separato dalla ragazza.

Il ballerino, in effetti, non può fare a meno di sbirciare dalla porta della camera di Maddalena per vedere se sta dormendo, lasciando intendere che, almeno per lui, non è affatto finita.

