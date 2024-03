Amici 23: Holden lascia la scuola, poi torna e scoppia il caos tra i ragazzi

Lo speciale di Amici 23 in onda venerdì 22 marzo ha mostrato un duro scontro tra Rudy Zerbi e Holden. Così duro che il ragazzo ha fatto le valigie e ha lasciato la scuola!

Tutto è iniziato dal fatto che il cantante non si è presentato ad una lezione, un duetto che doveva preparare con Petit. Incalzato da Zerbi, ecco la sua reazione:

“Il 90% delle volte in cui gli altri fanno le cose sparisco perché sto male, sono in panico, sono a un passo dal piangere ogni volta che succedono queste cose. Sono in una condizione molto difficile.

Ho chiesto al mio psicologo di vederci prima, mi ha spostato a dopo. Sto male, questo è il motivo per cui non sono andato da Petit, ero qui a occuparmi del video clip che sarebbe uscito oggi. Sono stanco che l’essere arrivato oltre il mio limite possibile venga scambiato con non voglia di fare. Io ho fatto più di tutti”.

Perché Holden ha lasciato Amici 23

Il confronto tra Rudy Zerbi e Holden, tuttavia, è sfociato in un ‘accesa discussione, in cui l’allievo sentendosi attaccato ha lasciato la sala molto scosso ed adirato.

In preda alla rabbia, il ragazzo ha lasciato la casetta tra lo sgomento dei compagni. Dopo qualche giorno, però, ci ha ripensato e ha chiesto di chiarirsi con i compagni di squadra.

Dopo essere tornato negli studi, ha incontrato Petit, Marisol e Dustin e ha spiegato di aver avuto una grande difficoltà e l’intenzione di voler mettercela tutta per lavorare insieme.

La decisione di Celentano e Zerbi

Dopo aver incontrato anche i due prof, il giovane si è scusato per la sua reazione, di aver perso il controllo a causa del forte disagio che a volte gli impedisce di andare a lezione.

Entrambi i professori hanno chiarito che non spetta a loro decidere che il suo percorso al serale di Amici 23 termini. La responsabilità ora spetta a lui e la decisione di eliminarlo ai giudici.

Zerbi ha chiuso la questione: “Se non fossimo stati al serale, ti avrei eliminato. Ma adesso siamo una squadra, in minoranza anche perché 4. Concordo con il pensiero della Celentano. Puoi tornare. Siamo in una fase in cui vi giudicherà qualcun altro. Saranno i giudici a decidere. Siamo in una fase diversa, prima era scuola, ora ci avviamo al professionismo. Ripartiamo, quattro è meglio di te. Vogliamo il meglio di questa squadra”.

La reazione di Mida riguardo Holden

Non tutti sono stati contenti del ritorno del cantante. Mida in particolare, gli ha detto apertamente di dispiacersi per il suo malessere ma di disapprovare la scelta dei professori:

“Ti dico la verità. Avrai i tuoi motivi, ma non mi sembra giusto che sei rientrato. Non è un fattore tra me e te, ma è un fattore di giustizia. Anche per come ti sei posto tu con Ayle”.

Venuti a conoscenza del malcontento tra alcuni ragazzi, Celentano e Zerbi hanno richiamato a raccolta tutti loro. I due prof hanno precisato che se la cosa fosse avvenuta durante il pomeridiano Holden non sarebbe mai rientrato. Subito dopo, alcuni compagni lo hanno supportato invitandolo d’ora in poi a chiedere aiuto in caso di bisogno.

Come nel caso di Ayle, trattandosi di un disagio psicologico piuttosto importante, auguriamo al cantante di poter trovare l’equilibrio di cui ha bisogno, non solo ad Amici 23 ma anche fuori.

