Amici 22: Isobel vince un premio ma un dettaglio non sfugge agli spettatori!

Durante il daytime di Amici trasmesso oggi pomeriggio su Canale 5 , Isobel vince quella che rappresenta un’importante opportunità per il mondo della danza.

Ma a destare un particolare interesse da parte del pubblico non è stato l’esito della gara ma quello che è successo dopo!

Gianmarco, la ballerina e Ramon si sono esibiti oggi di fronte ad Andrea Alemanno e la vincitrice è stata proprio la nuova allieva di Alessandra Celentano.

Il premio è la partecipazione a un concept video che andrà in onda su tutti i canali World Of Dance.

Gianmarco e Isobel si piacciono?

Non è sfuggita ai telespettatori l’intesa che si sta creando tra i due ballerini. In particolare, durante la gara stessa, qualcuno ha notato degli sguardi da parte del ragazzo rivolti verso la new entry della scuola.

Ma non è tutto, perché quando sono tornati in sala relax, prima di rientrare in casetta, Gianmarco, Ramon e Isobel si sono abbracciati e hanno scherzato tra loro.

Il ballerino di hip-hop le ha dato un bacio in testa poi ha continuato a giocare con lei, si è avvicinato di nuovo per smuoverle i capelli. A quel punto Isobel ha abbracciato di nuovo Gianmarco.

Il problema è che quest’ultimo è fidanzato con Megan! C’è chi è pronto a scommettere che presto potrebbe instaurarsi un vero e proprio triangolo oppure che l’allievo della Celentano potrebbe lasciare la ballerina proprio per Isobel.

“Quanto ci metterà Gianmarco a scaricare Megan per Isobel sono aperte le scommesse” scrive un utente.

C’è anche chi semplicemente spera di vedere i due compagni di squadra in un coinvolgente passo a due e quest’ultima eventualità è forse la più probabile.

Al momento non è chiaro se ci sono realmente i presupposti per una nuova storia d’amore nella scuola di Amici e la speranza è ovviamente che Megan non soffra di un eventuale avvicinamento tra la ballerina australiana e il suo attuale fidanzato Gianmarco. E voi cosa ne pensate?

