Amici 22: Isobel e Maddalena vincono un contratto per lo spettacolo Open

I quattro ballerini che sono ancora in gara ad Amici 22 hanno affrontato, durante il daytime di oggi, una vera e propria audizione e chi è stato scelto avrà un contratto per far parte della tournée italiana e internazionale di Open!

Santo Giuliano, ballerino ed ex allievo della scuola più famosa d’Italia, si è presentato a tutti loro e una volta in palestra si è adoperato per insegnargli i passi di una coreografia.

Isobel, Maddalena, Mattia e Ramon non sapevano però che dietro quell’esperienza si nascondeva la possibilità di lavorare con Daniel Ezralow, uno dei più importanti coreografi del mondo.

Dopo aver memorizzato i passi, i ragazzi sono andati in studio e qui hanno sostenuto tre prove tra cui una gara d’improvvisazione senza musica e ovviamente la coreografia memorizzata poco prima.

Daniel, che era in collegamento con lo studio, ha apprezzato tutti ma a convincerlo di più sono state proprio le due ballerine. Isobel e Maddalena faranno parte, quindi, di un gruppo di giovani otto danzatori che una volta selezionati parteciperanno allo show.

Lo spettacolo sarà un evento itinerante che si terrà nelle più grandi città italiane ma con aperture anche all’estero.

“Tutti e quattro sono veramente bravi. Per adesso Maddalena e Isobel voglio prendervi per la tournée” si è pronunciato così il coreografo statunitense che però non esclude di poter lavorare in futuro anche con Mattia e con Ramon.

