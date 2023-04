Amici 22 – Il Serale: Samu è l’eliminato della terza puntata

Sabato 1 aprile è andata in onda la terza puntata del serale di Amici 22, con ospiti Corrado Nuzzo e Maria di Biase per il momento comico della serata.

In questo terzo appuntamento, soltanto una l’eliminazione. Al ballottaggio sono arrivati, manche dopo manche: Samu, Wax e Ramon.

Samu è eliminato da Amici 22

A giocarsi la permanenza nella scuola sono stati però Samu che ha ballato Mamacita e Sexy Back e Wax che ha cantato Mio fratello è figlio unico e il suo inedito Grazie.

Il verdetto, dopo il rientro in partita di Ramon è arrivato in casetta. Maria De Filippi si è messa in collegamento con i due ragazzi, parlando con loro separatamente.

“Mi sentivo di aver dato tutto quello che avevo, il mondo non si ferma, anzi. Non penso di essere cambiato, penso che qualcosa si è aggiunto in me, le cose che non vanno bene in me ora le gestisco meglio. Mi mancheranno alcune persone perché prima di entrare qua dentro non davo così speranza alle persone. Mi mancherà un po’ tutto, ma di più le gare, avere la consapevolezza che qualcuno mi ascolti, fuori è più difficile. Mi mancherà quando parli tu con me. Ho conosciuto solo una persona così come te nella mia vita. ” ha confessato Wax.

È la volta di Samu: “Sto bene, ho pianto perché mi sono emozionato però sono felicissimo anche se vado a casa, non sono certo, però me lo sento. E’ già una vittoria arrivare qua che in pochi hanno la fortuna di vivere. Non ho rimpianti, ho fatto tutte le cavolate che volevo fare. Sono supergrato a tutti voi, ho imparato tantissimo, ho dei legami bellissimi e poi la vita continua, chi vedrò rivederlo lo rivedrò, inseguirò i miei sogni. Non vorrei mai scegliere se fare l’attore o la danza, ma se proprio fossi obbligato sceglierei la danza”.

Subito dopo è arrivato il verdetto sulle gradinate. “Va via Samu” si è pronunciata Maria lasciando tutti i ragazzi tra le lacrime. Il ballerino ha ringraziato tutti loro: “Ho imparato tantissimo da tutti, siete pazzeschi, grazie per avermi sopportato, non vi dimenticherò mai, l’esperienza più importante della mia vita finora, cerchiamo di collezionarne altre, ce lo meritiamo”.

