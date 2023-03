Amici 22 – Il Serale: Megan e NDG sono gli eliminati della prima puntata

Sogno finito sin da subito per Megan che però è riuscita ad accedere all’ambitissima fase finale del talent show, portando a casa il compimento di un’esperienza.

Nel corso del pomeridiano, la ballerina, ha cambiato insegnante, passando da Raimondo Todaro ad Emanuel Lo. Con quest’ultimo, l’obiettivo era quello di trovare se stessa attraverso la danza.

E sicuramente Megan c’è in buona parte riuscita, tanto che si porta a casa una borsa di studio di 5 settimane in una prestigiosa compagnia di New York.

Lo stesso vale per NDG che è riuscito a trovare la forza per ricominciare grazie ad Amici e la fiducia in se stesso, la possibilità di sognare un “mondo là fuori” che prima non poteva neanche immaginare.

Amici 22: cosa è successo nelle tre partite