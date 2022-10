Amici 22: Asia sostituita da Claudia, aperto il televoto per il banco del pubblico

Quest’oggi su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Amici 22. Ad aprire questo speciale del sabato, la sostituzione di Asia con Claudia.

Dopo una sfida tra le due, Raimondo Todaro, il professore di riferimento della ballerina, ha deciso di revocare il suo banco e di dare un’opportunità all’aspirante allieva.

Tuttavia, non è finita qui per Asia: la ballerina ha avuto l’opportunità di restare nella scuola. Come? Tramite una novità di quest’anno: il banco del pubblico.

Il pubblico a casa, tramite televoto (aperto da oggi fino a martedì, il cui risultato verrà comunicato domenica prossima) deciderà se lo merita o meno.

In caso di esito positivo, la ragazza non sarà più un’allieva di Todaro ma dei professionisti di Amici.

Chiamata in studio, Elena D’Amario si è espressa su quest’eventualità spendendo parole molto positive nei confronti della ragazza.

È vero che è entrata nella scuola senza aver studiato, ma quel banco a modo suo se l’è meritato.

In questo mese ha risposto bene allo studio in sala con lei e gli altri professionisti, per cui sarebbe molto stimolante lavorare con lei.

Asia si è detta molto contenta di questa nuova possibilità ed anche dell’ingresso di Claudia che ha avuto modo di conoscere durante i casting.

Come partecipare al televoto per Asia

IL TELEVOTO È APERTO! Vuoi che Asia rimanga nella scuola? Puoi votare tramite SMS al numero 477.000.1 indicando SÌ o NO, tramite APP WittyTV, APP Mediaset Infinity, tramite sito web www.wittytv.it o tramite smart TV abilitate.

Chi è Claudia, la nuova allieva di Amici 22

In caso il suo stile vi ricordi qualcuno, il motivo c’è! Claudia Bentrovato, nuova allievo di Raimondo Todaro, è la fidanzata di un altro amatissimo ex alunno della scuola.

La ballerina è infatti legata sentimentalmente a Samuele Barbetta, uno dei protagonisti dell’edizione vinta da Giulia Stabile.

Proprio con Giulia, Samuele aveva instaurato un legame che ha superato la prova del tempo.

Cosa ne pensate di un eventuale banco del pubblico per Asia ad Amici?