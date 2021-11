Amici 21 – pomeridiano: Luigi canta Lady di Sangiovanni

La nuova puntata di Amici di Maria De Filippi va in onda oggi domenica 21 novembre, come sempre su Canale 5.

I cantanti affrontano dei compiti speciali assegnati dai professori avversari che daranno loro dei voti al fine di stilare una classifica.

Spetta, come sempre al loro professore di riferimento confermare o meno la maglia. Ogni brano, inoltre, dovrà essere eseguito nell’arrangiamento originale e senza autotune.

“Sei rock e qui cadrai devi essere scanzonato e qui non lo sei”, aveva premesso in settimana Anna Pettinelli nel lanciare il suo compito per Luigi che ora deve cantare in studio Lady di Sangiovanni.

Il cantante, concorrente di Rudy Zerbi, si accompagna con la sua chitarra elettrica mentre il pubblico canta entusiasta insieme a lui dimostrandogli calore e approvazione.

La performance , inaspettatamente, convince anche la Pettinelli che gli dà un sette e mezzo. “Ha fatto una versione nel suo mood, per me è un sette”, si pronuncia così la Cuccarini.

Zerbi si dimostra perplesso dal giudizio di Anna, trovandolo incoerente con quello che finora ha espresso su Luigi. “C’è qualcosa che non quadra. Per me è 10”, dichiara il professore che conferma la maglia di Amici per il suo alunno.