A Twisted Tale: la collana che riscrive i Classici Disney torna in libreria

E se le storie tutti che conoscono e amano fossero andate diversamente? Questa la premessa di A Twisted Tale, collana che riscrive i Classici Disney per dare vita a racconti inediti e appassionanti.

La serie, già best seiller del New York Times, torna nelle librerie italiane in una veste grafica rinnovata, su cui spiccano le meravigliose copertine, per regalare agli appassionati Disney una prospettiva differente delle loro storie preferite.

A Twisted Tale è edita da Giunti Editore e sarà disponibile a partire dal 13 aprile.

A proposito della collana

La collana A Twisted Tale è composta da sei romanzi a cui corrispondono altrettanti Classici Disney. In C’era una volta un sogno viene riletta la storia de La Bella Addormentata nel bosco, in Ciò che un giorno era mio Rapunzel, mentre invece in Riflessi, Parte del tuo mondo, Un mondo nuovo e Gelo nel cuore vengono riletti rispettivamente Mulan, La Sirenetta, Aladdin e Frozen.