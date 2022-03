Un’Alice come un’altra: 10 libri, film e serie da non perdere a tema LGBTQ+

Le storie sono universali e hanno il potere di approfondire e fare luce su tanti aspetti delle nostre vite. In una contemporaneità in cui, finalmente, anche le storie LGBTQ+ stanno diventando mainstream, Un’Alice come un’altra rappresenta un tassello importante.

In Italia pare che sia ancora troppo complesso affrontare certe tematiche, così la storia autobiografica della giovanissima Alice T. ci ricorda quanto sia necessario farlo non solo per dare voce a chi si sente schiacciato, ma anche quanto le storie siano specifiche ma allo stesso tempo universali.

Pubblicato da Giunti Editore, Un’Alice come un’altra è un racconto di crescita che aiuta a comprendere le implicazioni del complicato processo di transizione di genere. Una tematica che è stata spesso affrontata anche al cinema, in tv e nella letteratura con opere che oggi vi vogliamo consigliare.

Ecco 10 libri, film e serie da non perdere a tema LGBTQ+

1) Orlando, Virginia Woolf

Il classico di Virginia Woolf racconta la storia di Orlando che, viaggiando attraverso le epoche e cambiando sesso, ricerca l’amore della sua vita.

2) P. La mia adolescenza trans, Fumetti Brutti

Pubblicata 3 anni fa e rapidamente diventata un cult, la graphic novel di Fumetti Brutti mette nero su bianco le sue esperienze di vita e il percorso che l’ha portata all’affermazione di sé come essere umano.

3) Una storia d’amore, Carolyn Hays

Un libro che è la storia corale di una famiglia e del percorso di transizione di una figlia che, sin da piccola, si rende conto che non è giusto accettare compromessi.

4) Girl, Lukas Dhont

Scelto per rappresentare il Belgio agli Oscar nel 2019, Girl racconta la storia di Lara una ragazza MtF che sogna di diventare una ballerina di danza classica.

5) Laurence Anyways, Xavier Dolan

Un film già cult presentato nel 2012 al Festival di Cannes che racconta la storia di uomo che svela alla sua compagna di voler intraprendere il percorso di transizione. Lei lo amerà sempre incondizionatamente.

6) 3 Generations – Una famiglia quasi perfetta, Gaby Dellal

Interpretato da Elle Fanning, Susan Sarandon e Naomi Watts, il film racconta la storia di un’adolescente che vuole essere un ragazzo. Al suo fianco una mamma single incallita e una nonna lesbica.

7) Glee, Ryan Murphy

Ryan Murphy ha dato ampio spazio alla tematica della transizione in Glee. La prima volta nel 2012 con il personaggio di Wade “Unique” Adams interpretato dall’attore Alex Newell e successivamente nel 2013 raccontando del cambio di sesso della coach Shannon Beiste (Dot Marie Jones) per diventare Sheldon Beiste.

8) Grey’s Anatomy Shonda Rhimes

Citata anche in Un’Alice come un’altra, Grey’s Anatomy ha contribuito a rappresentare le tematiche trans nella tv mainstream. In particolare, nella stagione 14 hanno fatto l’ingresso nella serie ben due personaggi molto ben caratterizzati.

9) Transparent, Jill Soloway

La serie racconta le vicende di Morton L.Pfefferman (Jeffrey Tambor), padre di famiglia e docente in pensione che inizia a manifestare disagio nell’essere un uomo. Inizia così il suo percorso di riaffermazione personale in età adulta.

10) Pose, Ryan Murphy

Ambientata tra gli anni ’80 e ’90, Pose fa luce sulla sottocultura “ball” raccontando le vicende di un collettivo di artisti emarginati dalla società ma che, insieme, sono come una famiglia.