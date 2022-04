A Twisted Tale: perché un appassionato Disney dovrebbe leggere i romanzi

Se avete sempre sognato a occhi aperti guardando i Classici Disney vi consigliamo di non perdere la serie di A Twisted Tale, che torna in libreria con una nuovissima edizione curata da Giunti Editore.

Pensata per un pubblico young adult di fan Disney, la serie vi trasporterà in mondi che ben conoscete ma in cui le cose sono ben diverse da come le ricordate.

Ogni romanzo della serie è, come suggerisce il titolo, un retelling di storie originali in cui gli appassionati riconosceranno sì gli elementi di casa Disney che amano ma in cui potranno anche scoprire dei lati nascosti, mai esplorati dai Classici.

I romanzi di A Twisted Tale propongono infatti dei veri e propri “twist” de La Bella Addormentata nel bosco, Rapunzel, Mulan, La Sirenetta, Aladdin e Frozen capaci di dare vita a storie appassionanti e perfettamente in linea con lo spirito del film originale di riferimento.