Teach me how to love di Shawn Mendes: traduzione e testo

Teach me how to love è una delle canzoni incluse in Wonder, il quarto album della carriera di Shawn Mendes. Il disco è disponibile dal 4 dicembre in tutte le piattaforme di streaming e negli online store.

Il nuovo disco di Shawn è composto da un totale di 14 pezzi. Il primo singolo, la title track Wonder, la potete ascoltare cliccando qui. Questo nuovo lavoro arriva dopo altri tre album debuttati alla n°1 in classifica, tre dischi di platino e 11 ulteriori singoli certificati platino o multi-platino.

Shawn, inoltre, ha pubblicato su Instagram una lettera in cui racconta cosa lo ha ispirato nella lavorazione di quest’album:

Mi siete mancati così tanto! È stato un anno davvero terrificante per tutti, perciò vorrei mandare quintali d’amore a tutti voi! Ho scritto un album, si intitola Wonder. Per me è davvero come se avessi trascritto su carta un pezzo di me, e poi l’avessi registrato sotto forma di canzoni. Ho cercato di essere onesto e vero come non mai. È un mondo e un viaggio e un sogno e un album che avrei voluto realizzare già da parecchio tempo. Lo amo totalmente. Grazie per essere stati al mio fianco per tutti questi anni, vi adoro.

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Teach me how to love di Shawn Mendes!





Testo

Traduzione

ooh il tuo c0rpo è come un oceano

Non vedo l’ora di esplorarti

ooh che cosa desideri?

sono ispirato, lo farò per te

passo le mie mani intorno a te

ooh insegnami come fare

toccati, stimolati, accarezzati e datti piacere

insegnami come amare

insegnami, insegnami, insegnami

come amare, come amare, come amare

insegnami, insegnami, insegnami

come amare, come amare, come amare

e io non mi fermerò fino a che non senti il brivido

e io non mi fermerò fino a che non senti il brivid0

insegnami, insegnami, insegnami come amare, come amare