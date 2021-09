Festival del Cinema di Venezia: chi sono le influencer che hanno partecipato

La lista delle influencer che si sono presentate o che si presenteranno alla 78esima edizione del Festival del Cinema di Venezia è molto lunga.

Marta Losito è senza dubbio uno dei nomi più conosciuti. La tiktoker diciassettenne, per il suo debutto di due giorni fa al festival, ha sfoggiato un outfit hot pink da 4mila euro, realizzato da Valentino. La giovane deve la sua notorietà sopratutto a TikTok. C’è da dire, tuttavia, che Marta è anche autrice di due libri e ha inoltre recitato in una pellicola cinematografica prodotta da Amazon, intitolata Anni da cane. Tra i suoi sogni più grandi, infatti, c’è proprio quello di recitare.

A sbarcare a Venezia per la seconda volta c’è stata Elisa Maino dopo che lo scorso anno è stata invitata in Laguna. La sua fama è decollata in modo simile a quella di Marta Losito, quindi grazie a Musical.ly prima e TikTok poi. Va aggiunto che Elisa è ormai lanciata nel mondo della moda, oltre ad aver scritto due libri.

Accanto a questi nomi piuttosto noti, hanno sfilato anche personalità meno conosciute per chi ha un po’ meno interesse verso i social. L’Estetista Cinica, all’anagrafe Cristina Fogazzi che su TikTok ha milioni di utenti, sul red carpet ha indossato con disinvoltura un abito rosa firmato Elie Saab.

Anche Giulia Valentina, con oltre un milione di follower sui social, era presente alla cerimonia di apertura. Ha lasciato il segno con il suo look Paola Turani, modella e influencer di Instagram con quasi 2 milioni di follower sul famoso social network dedicato alla fotografia.

Non ci sarà, invece, Mariasole Pollio. Nonostante avesse un film in presentazione al Festival, La regina di cuori, la giovanissima influencer napoletana nonché attrice in Don Matteo e conduttrice di Battiti Live, ha dovuto rinunciare alla sua partecipazione alla kermesse cinematografica.

Mancano all’ appello al Festival del Cinema di Venezia altre due ragazze che sfileranno sull’abitissimo red carpet nei prossimi giorni, le tiktoker Aurora Celli e Valeria Angione. Resta in forse la partecipazione di Jenny de Nucci che dopo il Il Collegio si divide tra il lavoro da influencer e quello da attrice.