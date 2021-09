Valeria Angione: trama e data di uscita del suo primo libro Riparti da te(cna)

Valeria Angione ha scritto il suo primo libro. Si intitola Riparti da te (cna) ed è già disponibile in pre-order su Amazon mentre uscirà in tutte le librerie, sia fisiche sia online, il prossimo 5 ottobre.

Con un video pubblicato su Instagram, dopo aver sfilato sul red carpet a Venezia 78, Valeria ha annunciato ai fan la bella notizia. Non si tratta di un romanzo, ma qualcosa di più di autobiografico anche se raccontato in chiave piuttosto ironica, esattamente come la giovane napoletana sa fare.

Proprio su Amazon, dove il libro di Valeria Angione si può ordinare anche nella versione compresa di kit di evidenziatori personalizzati, possiamo scoprire di cosa parla la sua prima fatica letteraria:

Quante volte avete pensato di non farcela? Forza, dite la verità. Prima o poi capita a tutti, e non c’è niente di male ad ammetterlo. È successo anche a Valeria Angione. Nessuno come lei sa che cosa significhi custodire un piccolo, prezioso sogno nel cassetto, e avere paura di non farcela. Il punto è che da bambini ci si fa un’idea del mondo guardando i cartoni animati alla tv, e tutto sembra facile. Anzi, facilissimo.

Prendete le Winx, per esempio. Sono le amiche perfette, sempre pronte ad aiutarsi l’un l’altra. E, confessate, chi non le vorrebbe delle amiche così, chi? Ma nella realtà le cose sono molto più complicate, e non solo per quanto riguarda le amicizie. Valeria lo sa bene. Eppure, c’è una cosa che ha imparato crescendo: l’importante è non smettere mai di sognare. Perché nessuno può convincervi a restare a terra se voi desiderate volare. E, ricordate, niente è impossibile se ci credete davvero. Parola di Tecna.