Ultima notte a Soho: il trailer del film con Anya Taylor-Joy e Matt Smith

A seguito della presentazione a Venezia 78 è stato diffuso il trailer di Ultima notte a Soho, ambizioso thriller psicologico che intreccia sogni e realtà. Diretto da Edgar Wright (Baby Driver – Il genio della fuga) il film vedrà come protagonista Thomasin Harcourt McKenzie (Jojo Rabbit) insieme ad Anya Taylor-Joy (La regina degli scacchi) e Matt Smith (The Crown).

Nel cast del film vedremo anche Terence Stamp, Rita Tushingham, Michael Ajao, Synnøve Karlsen, nonché l’ultima performance dell’icona inglese degli anni ’60 Diana Rigg.

Ultima notte a Soho arriverà nei cinema il 4 novembre.

Guarda il trailer del film

La trama del film

Eloise (Thomasin McKenzie), un’aspirante stilista di moda, è misteriosamente in grado di entrare negli anni ’60 dove incontra un’affascinante aspirante cantante, Sandie (Anya Taylor-Joy). Ma i sogni del passato iniziano a incrinarsi e frantumarsi in qualcosa di molto più oscuro.

Il film ha destato sin dal suo annuncio grande curiosità sia nel pubblico sia nella stampa, complice un’idea accattivante e la volontà di riportare sullo schermo il fascino della Swingin’ London. La canzone del trailer è la star-famosa Land of the 1000 Dances, dei The Walker Brothers.

Già dal trailer di Ultima notte a Soho possiamo vedere l’importanza che è stata data ai dettagli visivi, che passano attraverso un’accurata scelta di costumi e scenografie (avete visto tutti il maxi poster di Thunderball, celebre film di James Bond del 1965?). Senza dimenticare ovviamente una fotografia che illumina tutti i personaggi con luci al neon. Le stesse che ritroviamo nel font del titolo.

Insomma, l’hype c’è. Non ci resta che aspettare novembre per scoprire come sarà Ultima notte a Soho: una pellicola che potrebbe consacrare (oppure no) Anya Taylor-Joy anche sul grande schermo dopo il successo de La regina degli scacchi.