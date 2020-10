TXT: video ufficiale, testo e traduzione di Blue Hour!

I TXT sono tornati e sono pronti a rivelare al mondo il loro nuovo album! Esce oggi minisode: Blue Hour, il nuovo mini Ep del gruppo K-pop che giunge a soli cinque mesi di distanza dal loro primo comeback dell’anno, Dream Chapter: Eternity.

L’album è il primo di una nuova serie e chiude ufficialmente il periodo Dream Chapter, iniziato nel marzo 2019.

A lanciare questo nuovo progetto discografico dei TXT è il singolo Blue Hour, scatenato e divertente e accompagnato da un video ufficiale assolutamente incredibile!

Qui sotto trovate il video ufficiale di Blue Hour di TXT!

TXT (투모로우바이투게더) '5시 53분의 하늘에서 발견한 너와 나' Official MV

Testo TXT Blue Hour

Blue hour!

nan eosaekami neomu sileo geunyang utji

Baby I know we were special

sesang hanappunin special

neoui biwojin geu seonmulsangja gateun nunbit

jeomuneun jeo taeyang sok neowa na

Yeah yeah I can

But it’s you

You’re the one that I want

You

Everything that I want

Blue

nae gyeote naerin blue, modeun ge bakkwieo

5si 53bunui i(異)segyeneun areumdawo

Cuz of imagination

jeo haneurui

orenjibit mabeobi

kkeuchi nagi jeone

Cuz of imagination

geu challae

Can you feel the rush

Can you feel the rush

sigana meomchwojwo

I wanna stay

(Can you feel the rush)

(Can you feel the rush)

du segyeui gyeonggyeseon geu teume

neowa nareul namgigopa

Come on let’s do it

I wanna stay

(Can you feel the rush)

(Can you feel the rush)

gaewa neukdaeui geu siganen

mabeop soge gatigopa

Blue hour!

neoneun namanui special

hanappunin nae special

kkumui muni yeolligo

chueok sok neon hyeonsillo

So tell me what to do

taeyangeul meomchul clue

miso jieul neol bwatji

Woah ohh yeah

Cuz it’s you

You’re the one that I want

You

Everything that I want

Blue

geu sungan muldeun noeul, modeun ge bakkwieo

5si 53bunui urin gyesok areumdawo

Cuz of imagination

jeo haneurui

orenjibit mabeobi

kkeuchi nagi jeone

Cuz of imagination

geu challae

Can you feel the rush

Can you feel the rush

sigana meomchwojwo

I wanna stay

(Can you feel the rush)

(Can you feel the rush)

du segyeui gyeonggyeseon geu teume

neowa nareul namgigopa

Come on let’s do it

I wanna stay

(Can you feel the rush)

(Can you feel the rush)

gaewa neukdaeui geu siganen

mabeop soge gatigopa

Blue hour!

naui taimmeosin jeomuneun noeulbit

sasil nan kkeuchi nal geol ara

The sun is down down down down down

jeo bame nega sarajigi jeon hwansang sogui neol nune dama

Cuz of imagination

jeo haneurui

orenjibit mabeobi

kkeuchi nagi jeone

Cuz of imagination

geu challae

Can you feel the rush

Can you feel the rush

sigana meomchwojwo

I wanna stay

(Can you feel the rush)

(Can you feel the rush)

du segyeui gyeonggyeseon geu teume

neowa nareul namgigopa

Come on let’s do it

I wanna stay

(Can you feel the rush)

(Can you feel the rush)

gaewa neukdaeui geu siganen

mabeop soge gatigopa

Blue hour!

Traduzione TXT Blue Hour

boom boom

boomda ba da boom boom

Ora blu!

boom boom

boom ba da boom

odio questo imbarazzo rido e basta

baby, io so che eravamo speciali

uno davvero unico e speciale (mm)

quello sguardo nei tuoi occhi è come una scatola regalo che è stata svuotata

tu ed io nel sole che tramonta (yeah, yeah io posso)

ma sei tu, sei l’unico che voglio

tu, tutto quello che voglio

blu, il blu è atterrato a fianco a me, tutto cambia

l’altro mondo a 5:53 è bellissimo

a causa dell’immaginazione

prima che quella magia aranciata nel cielo finisca

a causa dell’immaginazione

in quell’istante

riesci a sentire il brivido?

riesci a sentire il brivido?

congelati in questo momento

voglio rimanere

(riesci a sentire il brivido?)

(riesci a sentire il brivido?)

nell’ora fra il cane e il lupo

voglio rimanere intrappolato nella magia

(ora blu!)

tu sei la mia speciale

la sola e unica speciale

la porta dei miei sogni che si schiude

tu dai miei ricordi diventi reale

quindi dimmi cosa fare

un indizio per fermare il sole

che tu sorriderai, io lo sapevo

woah woah woah

perché sei tu, sei l’unico che voglio

tu, tutto quello che voglio

blu, tutto cambia nello splendore dell’oscurità

tu ed io, 5:53, siamo bellissimi

a causa dell’immaginazione

prima che quella magia aranciata nel cielo finisca

a causa dell’immaginazione

in quell’istante

riesci a sentire il brivido?

riesci a sentire il brivido?

congelati in questo momento

voglio rimanere

(riesci a sentire il brivido?)

(riesci a sentire il brivido?)

nel confine fra i due mondi

voglio lasciare una traccia di me e te

vieni, facciamolo

voglio restare

riesci a sentire il brivido?

riesci a sentire il brivido?

nell’ora fra il cane e il lupo

voglio rimanere intrappolato nella magia

la mia macchina del tempo, la polvere diventa oscurità

io so che la fine arriverà

il sole scende, scende, scende, scende

prima che tu possa sparire nella notte

ti prendo nei miei occhi (oh)

il giorno in cui abbiamo ballato come se fosse per l’eternità

gira a sinistra e scivola

abbiamo ballato tutta la notte

woo woo eccoci

stringendomi fino all’ultimo pezzo di te

fallo, fallo ancora

fallo, fallo ancora

eccoci ancora

il giorno in cui abbiamo ballato insieme

girati e fermati

abbiamo ballato tutta la notte

stringendomi fino all’ultimo pezzo di te

fallo ancora una volta, baby

fallo ancora una volta

a causa dell’immaginazione

prima che quella magia aranciata nel cielo finisca

a causa dell’immaginazione

in quell’istante

riesci a sentire il brivido?

riesci a sentire il brivido?

congelati in questo momento

voglio rimanere

riesci a sentire il brivido?

riesci a sentire il brivido?

sul confine fra i due mondi

voglio lasciare una traccia di me e di te

dai, facciamolo

voglio restare

nell’ora fra il cane e il lupo

voglio essere intrappolata nella magia (ora blu)