TXT: è uscito il loro nuovo album The Dream Chapter: ETERNITY!

Ad appena un anno e una manciata di mesi di distanza dalla pubblicazione del loro disco di debutto, tornano i TXT! La band (il cui acronimo è Tomorrow X Together) ha infatti pubblicato lo scorso 18 maggio il disco The Dream Chapter: ETERNITY!

I cinque ragazzi, uno dei gruppi K-Pop più amati al mondo in assoluto, hanno dunque reso disponibili tante nuove nuove canzoni per i fan. Il progetto discografico, decisamente più ricco, segue così il successo dell’EP EP The Dream Chapter: STAR (composto da 5 canzoni) e The Dream Chapter: MAGIC. Entrambi i dischii, vi ricordiamo, sono usciti nel 2019.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su The Dream Chapter: ETERNITY dei TXT!

Il disco prosegue a livello tematico il percorso iniziato dai due precedenti capitoli. Si è trattato di un vero e proprio viaggio questo per i TXT, che sono maturati dall’innocenza della giovinezza allo sviluppo della maturità con l’emergere dei primi conflitti.

Il leader della band, Soobin ha spiegato il significato dietro al loro nuovo progetto nel corso di un recente evento:

The Dream Chapter: MAGIC parlava di momenti magici e di avventure ma questo nuovo disco parla di come noi ragazzi stiamo affrontando la realtà e come iniziano ad affrontare conflitti e dolori al loro intnerno. Loro sono convinti che quello che hanno creato e condiviso sarà eterno.

L’uscita del disco è stata accopagnata dalla pubblicazione del video ufficiale

del singolo Can’t You see me. Non perdetevi la clip qui sotto! Che bomba!