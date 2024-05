Una collaborazione dall’anima “green”: Shohei Ohtani firma una partnership globale con il brand di tè verde di ITO EN “Oi Ocha”

In un mondo ricco di endorsement e collaborazioni globali, emerge una partnership che brilla per la sua autenticità: l’unione tra un’icona sportiva e un marchio che affonda le sue radici nella tradizione giapponese.

Shohei Ohtani, stella del baseball d’oltreoceano che oggi gioca nei Los Angeles Dodgers, ha recentemente siglato una partnership globale ITO EN, Ltd., il produttore con sede a Tokyo del marchio di bevande al tè verde non zuccherato numero 1 al mondo “Oi Ocha”.

“Sono stato un grande fan di “Oi Ocha” fin dai tempi in Giappone ed è rimasto un compagno importante per me anche nella mia vita in America” queste le parole di Ohtani quando racconta il legame con questo prodotto, già un punto di riferimento per milioni di consumatori in tutto il mondo.

La sua testimonianza dimostra l’apprezzamento per questo tè verde, tè che ha attraversato continenti insieme a lui fino alla sua vita attuale a Los Angeles.

Questa partnership non è solo un annuncio di una collaborazione, ma una dichiarazione di intenti da parte di entrambe le parti. Per Shohei Ohtani, è un riconoscimento del suo impatto globale e della sua continua connessione con le sue radici. Per ITO EN, è un passo avanti verso l’obiettivo di diventare un’azienda di tè globale, portando avanti la tradizione giapponese del tè verde in tutto il mondo.

L’annuncio della partnership è stato accompagnato da una lettera aperta da parte di ITO EN, pubblicata in oltre 60 quotidiani in tutto il mondo. Questo gesto è un messaggio di sostegno diretto a Ohtani nella sua nuova avventura con i Los Angeles Dodgers. Non solo. ITO EN si impegna a sostenere Ohtani sia fornendo i prodotti della partnership, sia offrendo il proprio sostegno in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, sia all’atleta stesso che ai suoi cari, dalla famiglia agli amici e collaboratori.

Per chi desidera saperne di più, è possibile visitare il sito web ufficiale di ITO EN per scoprire maggiori dettagli e immergersi ancora di più nel mondo rinfrescante di “Oi Ocha”.