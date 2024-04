Hannah Waddingham ha rivelato un traumatico retroscena sulla sua esperienza sul set della serie

Hannah Waddingham ha appena svelato un traumatico retroscena in merito alla sua esperienza sul set della serie HBO “Il trono di spade”, show che le avrebbe causato una terribile claustrofobia. E non è la prima ad aver raccontato episodi al limite dell’assurdo avvenuti sul set di GOT. Ecco tutto quello che dovete sapere.

Hannah Waddingham e le scena traumatica del suo addio a GOT

Prima di essere conosciuta per il ruolo di Rebecca Walton in Ted Lasso, Hannah Waddingham ha interpretato un personaggio che forse non tutti ricorderanno fin da subito all’interno di GOT. Si tratta di Septa Unella, fanatica religiosa incaricata di torturare Cersei Lannister. L’attrice ha partecipato a soli otto episodi durante le stagioni 5 e 6 ma hanno lasciato il segno a noi e soprattuto a lei.

Hannah Waddingham ha raccontato quanto è stata traumatica la sua scena d’addio alla serie, e se vi ricordate come ci lascia vi potete fare un’idea. Sul set non erano presenti stunt ed ha dovuto eseguire diverse prove prima della ripresa definitiva, così haraccontato di aver vissuto dieci ore di waterboarding (annegamento simulato) sul set della serie. A ciò ha aggiunto che Il trono di spade ha raggiunto livelli che nemmeno produzioni cinematografiche hanno proprio grazie a sequenze estremamente realistiche come la pratica utilizzata per la sua scena. questo perchè: “In fondo non importa agli attori nel momento in cui stanno girando, perché quando si è all’interno del Il trono di spade si vuole soltanto fornire la miglior performance a qualunque costo.”

Ovviamente l’attrice ha presentato le sue rimostranze agli showrunner della serie e non gliela mandate a dire.

Insomma ha pagato un prezzo decisamente alto per una sola scena, non trovate? Noi sapete che amiamo la serie ma l’attrice non è la prima a sollevare i diversi problemi che riguardano come la serie è stata girata.

In sua difesa si è pronunicita Lena Headey, interprete di Cersei Lannister, confermato le dichiarazioni dell’attrice ed aggiungendo che a lei è stato concesso di avere una controfigura per la scena della walk of shame, cosa che non era per n alla scontata. Ma anche Sophie Turner ha dichiarato di aver subito dei traumi poiché ha girato alcune scene decisamente troppo forti quanto era bambina. L’attrice che interpreta Melisandre ha confermato che girare la serie è stato parecchio impegnativo; Emilia Clarke stessa ha ammesso che durante la prima stagione è stato Jason Momoa a richiedere per lei indumenti con cui coprirsi tra un ciack e l’altro delle scene più intime tra i loro personaggi. Maisie Williams e Kit Harington pure hanno ammesso che diverse cose sul set che venivano richieste al cast non erano tollerabili.

Non so voi ma noi abbiamo sempre saputo che le riprese di GOT sono sempre state parecchio impegnative fisicamente e mentalmente ma non immaginavamo così. Adoriamo lo show ma è inevitabile per noi chiederci: gli showrunner che ruolo hanno avuto in tutto ciò? Dove erano quando accadevano queste cose?!

Potrebbe interessarvi anche: