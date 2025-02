Tu con chi fai l’amore di The Kolors a Sanremo 2025: testo e video esibizione

Tv Sorrisi e Canzoni ha rilasciato il testo di Tu con chi fai l’amore che The Kolors cantano a Sanremo 2025.

Dopo due anni all’insegna dei record in Italia e all’estero e il grande successo riscosso con i singoli Un ragazzo una ragazza e Italodisco, i The Kolors tornano per la terza volta tra i big in gara al Festival.

Testo Tu con chi fai l’amore di The Kolors

Persa in un’isola grande così

A mille miglia da questa città

Avevi grandi occhi neri e mi fa

Dove stai andando?

Non lo so

Era una stella che lascia una scia

Un desiderio che nasce così

La gente in strada che viene e che va

Si sta cercando

E non lo sa

Tutte le storie sono uguali e te lo dico

C’è sempre uno che se ne va da Roma a Portorico

Mi sento come l’ultima bottiglia che ho nel frigo

Che non ricordo mai mai mai mai

Mi piaci un minimo

Mi aspetti a Mykonos

In ogni rendez-vous

Bugie si dicono

Chi non è libero

Chi non c’ha il fisico

Stasera non importa più

Tu con chi fai l’amore

E perché

Sale come un ascensore quando vengo da te

Se fai così mi togli l’anima

Che cosa stupida

Tanto la cosa importante non è

Tu con chi fai l’amore

Stasera

Domani

Chissà

Tu con chi fai l’amore

Stasera

Domani

Chissà

A mezzanotte poi un salto nel blu

Dove le luci si spengono già

Diceva dai l’hai capito anche tu

Mi sto innamorando

Non lo so

Io per gli errori c’ho una mezza calamita

Chi prova le emozioni e chi le compra con la visa

Non mi mandare fuori appena inizia la partita

Con te non gioco mai mai mai mai

Mi piaci un minimo

Mi aspetti a Mykonos

In ogni rendez-vous

Bugie si dicono

Chi non è libero

Chi non c’ha il fisico

Stasera non importa più

Tu con chi fai l’amore

E perché

Sale come un ascensore quando vengo da te

Se fai così mi togli l’anima

Che cosa stupida

Tanto la cosa importante non è

Tu con chi fai l’amore

Non posso spegnere le luci dell’alba

Che sono dentro la stanza

Guarda che confusione

Non c’è mai una ragione

Uhh

Non posso credere alle voci dell’ansia

Sanno il mio nome ma non è la realtà

Guarda che confusione

Ma non importa più

(Tu con chi fai)

(Tu con chi fai)

Tu con chi fai l’amore

E perché

Sale come un ascensore quando vengo da te

Se fai così mi togli l’anima

Che cosa stupida

Tanto la cosa importante non è

Tu con chi fai l’amore

Stasera

Domani

Chissà

Tu con chi fai l’amore

Stasera

Domani

Chissà

Significato

In Tu con chi fai l’amore, il brano dei The Kolors a Sanremo 2025, come il gruppo racconta: “Celebriamo la leggerezza. Evviva i momenti in cui non guida la testa, ma il cuore. Dobbiamo imparare a fidarci di più del nostro istinto. D’altronde è stata una forza naturale a influenzare la nascita e lo sviluppo della canzone stessa, scritta da Stash con Davide Petrella e Calcutta”