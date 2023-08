Priscilla: nel film con Jacob Elordi non ci saranno le canzoni di Elvis

Priscilla, il film diretto da Sofia Coppola che sarà presentato a Venezia nei prossimi giorni, non avrà alcuna canzone di Elvis Presley nella colonna sonora. A confermarlo è la stessa regista la quale però ha spiegato come questo problema abbia fatto sì che si trovasse una soluzione più creativa.

Perché in Priscilla non ci saranno le canzoni di Elvis

Pare infatti che la Elvis Presley Enterprises sia molto protettiva nei confronti del catalogo del cantante e che i progetti che non vengono seguiti sin dal primissime fasi non sono apprezzatissimi. Non dimentichiamo il film di Bad Luhrmann uscito lo scorso anno, in cui Elvis era interpretato da Austin Butler, cosa che avrebbe potuto generare anche un conflitto di interessi.

Nonostante ciò Sofia Coppola ha scelto di intraprendere un’altra strada optando per una colonna sonora moderna, per un effetto straniante e anacronistico. In un’intervista a THR ha anticipato infatti che il film conterrà diverse canzoni dei Phoenix e almeno una dei Ramones. Una scelta sicuramente diversa ma che potrebbe rivelarsi interessante.

Vi ricordiamo che Priscilla racconterà il rapporto tra Presley e la moglie visto dalla prospettiva di quest’ultima. Il film è infatti l’adattamento del suo libro di memorie, Elvis and Me. A vestire i panni di Elvis vedremo Jacob Elordi e Cailee Spaeny.

Il film uscirà nei cinema il 27 ottobre.

