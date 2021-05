Diretta Streaming 2021 MTV Movie & TV Awards: scoprite su Ginger Generation come seguire la cerimonia!

Lo show dei 2021 MTV Movie & TV Awards si avvicina! Questa notte andrà infatti in onda la prima parte della premiazione che, quest’anno, è stata suddivisa in due parti.









Nello specifico la premiazione avrà luogo il 16 e il 17 maggio e vedrà per la prima volta la partecipazione di 25 categorie gender-neutral.

Ma come sarà possibile guardare in streaming i 2021 MTV Movie & TV Awards?

In Italia, gli “MTV Movie & TV Awards” andranno in onda live in lingua originale alle 3.00 del mattino di lunedì 17 maggio, mentre gli “Movie & TV Awards: UNSCRIPTED” del 2021, sempre in lingua originale, alle 3.00 del mattino di martedì 18 maggio: il tutto ovviamente sui canali MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW, qui sopra trovate il link per iscrivervi) e su MTV Music (canale 131 e canale 704 di Sky).

LEGGI ANCHE: 2021 MTV Movie & TV Awards: ecco tutte le nomination di questa edizione

Se avete votato una delle 25 categorie, tra cui “Best Kiss”, “Breakthrough Performance”, “Best Show”, potreste avere la possibilità di veder vincere i vostri film preferiti della stagione.

I premi speciali di questa edizione

Oltre ai film candidati, lo show dei MTV Movie & TV Awards di quest’anno vedrà anche due attori che conosciamo molto bene che saranno insigniti di due premi speciali.

Stiamo parlando di Scarlett Johansson e Sacha Baron Cohen che rispettivamente riceveranno il premio MTV Generation Award 201 e il premio MTV Comedic Genius Award.

Dopo essere stata protagonista della scorsa stagione cinematografica con due bellissime interpretazioni in Jojo Rabbit e Storia di un matrimonio, Scarlett Johansson tornerà presto al cinema con Black Widow l’atteso cinecomic Marvel che è stato lungamente rimandato a causa del COVID-19.

Sacha Baron Cohen è invece noto per i suoi personaggi comici, tra cui spicca il giornalista Borat. Quest’ultimo è stato ripreso nel film dello scorso anno Borat seguito di film cinema.