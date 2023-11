Scivolando sulla neve: tutto sul film di Natale Disney+

Le feste si avvicinano e, su Disney+ sta per arrivare Scivolando sulla neve un film natalizio originale per tutta la famiglia. Il film, interpretato da Lil Rel Howery e Chris “Ludacris” Bridges, è una storia divertente ed emozionante in cui un padre e una figlia riscoprono insieme la magia del vivere insieme il Natale.

Guarda il trailer del film

Quando uscirà il film

Scivolando sulla Neve debutterà il 17 novembre in esclusiva su Disney+. Il film è diretto da Tim Story e scritto da Scott Rosenberg, è prodotto da John Jacobs e Will Packer, con Tim Story, Johanna Byer, Ross Fanger e Zac Unterman come produttori esecutivi. Nel cast del film figurano anche Mary Lynn Rajskub, Ravi V. Patel, Gina Brillon, Kevin Connolly e Zulay Henao.

Di che cosa parla il film

Eddie Garrick (Chris ‘Ludacris’ Bridges) è un uomo di buon cuore che ha voltato le spalle al Natale a causa di un’esperienza traumatica della sua infanzia. Su richiesta di sua moglie, Allison Garrick (Teyonah Parris), da cui è separato, Eddie porta sua figlia di 9 anni, Charlotte (Madison Skye Validum), a lavorare con lui la Vigilia di Natale e lì incontrano un misterioso uomo in un vestito rosso di nome Nick (Lil Rel Howery). Eddie, che è un assistente sociale, pensa che l’uomo non sia del tutto affidabile e abbia bisogno di aiuto, ma quando scatena l’ira di un politico locale, Oscar Nuñez, lui e sua figlia vengono coinvolti in un’avventura magica che potrebbe riaccendere la sua fede nel Natale.

