E’ appena stata pubblicata la nuova canzone di Taylor Swift tolerate it. Il brano è estratto del secondo album a sorpresa pubblicato dalla cantante americana nel 2020, ovvero evermore. tolerate it è l’ormai celeberrima “track 5” di questo disco che, come tutti i Swifties sanno, è la canzone che Taylor ritiene quella più personale e vulnerabile.

Annunciando il disco, Taylor ha scritto:

Devo annunciare con orgoglio che il mio nono album e sorellina di folklore uscirà a mezzanotte. Devo essere sincera. Non riuscivamo a smettere di scrivere. Continuavamo a trovare le stesse vibe di folklore e potevamo scegliere se lasciarlo andare e proseguire in mezzo alla foresta della sua musica. Abbiamo deciso di scavare più nel profondo. Non è una cosa che ho mai fatto. Di solito passa del tempo tra un’era e l’altra. Ma con folklore è stato tutto diverso. Quando l’ho composto non sembrava tanto una partenza ma quanto più un ritorno. Ho adorato scrivere queste canzoni con Aaron Dessner, Jack Antonoff, WB, and Justin Vernon. Questa volta abbiamo anche deciso di aggiungere qualche nuova persona al nostro tavolo.

Scopri qui audio, testo e traduzione di tutte le canzoni di evermore!

Evermore:

Evermore contiene al suo interno un totale di 15 brani, più due pezzi inclusi nella versione Deluxe. Taylor ha lavorato a questi pezzi insieme agli stessi collaboratori del precedente Folklore, ovvero Aaron Dessner e il suo produttore storico Jack Antonoff; inoltre il disco ha anche tre featuring, ovvero HAIM, The National e Bon Iver. Con quest’ultimo, lo stesso del bellissimo duetto Exile, con lui ha interpretato il brano che dà il nome all’album.

Ascolta l’audio della canzone di Taylor Swift tolerate it:

Taylor Swift - tolerate it (Official Lyric Video)

Testo della canzone di Taylor Swift tolerate it:

[Verse 1] I sit and watch you reading with your head low

I wake and watch you breathing with your eyes closed

I sit and watch you

I notice everything you do or don’t do

You’re so much older and wiser, and I

[Chorus] I wait by the door like I’m just a kidUse my best colors for your portraitLay the table with the fancy shitAnd watch you tolerate itIf it’s all in my head tell me nowTell me I’ve got it wrong somehowI know my love should be celebratedBut you tolerate it [Verse 2] I greet you with a battle hero’s welcomeI take your indiscretions all in good funI sit and listеn, I polish plates until they gleam and glistеnYou’re so much older and wiser and I [Chorus] I wait by the door like I’m just a kidUse my best colors for your portraitLay the table with the fancy shitAnd watch you tolerate itIf it’s all in my head tell me nowTell me I’ve got it wrong somehowI know my love should be celebratedBut you tolerate it [Verse 3] While you were out building other worlds, where was I?Where’s that man who’d throw blankets over my barbed wire?I made you my temple, my mural, my skyNow I’m begging for footnotes in the story of your lifeDrawing hearts in the bylineAlways taking up too much space or timeYou assume I’m fine, but what would you do if IBreak free and leave us in ruinsGain the weight of you then lose itBelieve me, I could do it [Chorus] If it’s all in my head tell me nowTell me I’ve got it wrong somehowI know my love should be celebratedBut you tolerate it [Outro] I sit and watch you

Traduzione della canzone di Taylor Swift tolerate it:

[Verse 1] sono seduta qui e ti guardo leggere con la testa bassa

mi sveglio e ti guardo respirare con gli occhi chiusi

mi siedo e guardo

noto tutto quello che fai e non

sei molto più grande e saggio, e io

[Chorus] aspetto alla porta come una bambinauso i miei colori migliori per il tuo ritrattodistribuiti sul tavolo con le cose fighee guardo e lo tollerose è tutto nella mia testa dimmelodimmi se ho capito male qualcosaso che il mio amore dovrebbe essere celebratoma tu lo tolleri [Verse 2] ti ho accolto con il benvenuto di un eroe in battagliaho preso le tue indiscrezioni con divertimentomi siedo e ascolto, pulisco i piatti finche non sono splendentisei molto più grande e saggio, e io [Chorus] aspetto alla porta come una bambinauso i miei colori migliori per il tuo ritrattodistribuiti sul tavolo con le cose fighee guardo e lo tollerose è tutto nella mia testa dimmelodimmi se ho capito male qualcosaso che il mio amore dovrebbe essere celebratoma tu lo tolleri [Verse 3] mentre costruivi altri mondi, dov’ero?dov’è l’uomo che ha buttato lenzuola oltre il mio filo spinato?Ti ho reso il mio tempio, il mio murale, il mio cielosupplico per le note a pie di pagina nella storia della tua vitadisegnando cuori nell’intestazionePrendendomi sempre troppo tempo spazioPensi che sto bene, ma cosa faresti se iome ne andassi e ti lasciassi in rovineprendi questo pugnale dentro di me e togliloho preso il tuo perso e poi persocredimi, potrei farlo [Chorus] se è tutto nella mia testa dimmelo oradimmi se ho capito male qualcosaso che il mio amore dovrebbe essere celebratoma tu lo tolleri [Outro] mi siedo e guardo