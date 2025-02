Simone Cristicchi a Sanremo 2025: testo Quando sarai piccola, video e significato

Simone Cristicchi ha regalato un momento di emozione indimenticabile sul palco di Sanremo 2025 con la prima esibizione della sua Quando sarai piccola. Canzone delicata, potente e commovente dedicata alla sua mamma.

Testo di Quando sarai piccola di Simone Cristicchi:

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei,

Ti starò vicino come non ho fatto mai.

Rallenteremo il passo se camminerò veloce,

Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce.

Giocheremo a ricordare quanti figli hai,

Che sei nata il 20 marzo del ’46.

Se ti chiederai il perché di quell’anello al dito

Ti dirò di mio padre ovvero tuo marito.

Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa.

Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Eeee… è ancora un altro giorno insieme a te,

Per restituirti tutto quell’amore che mi hai dato

E sorridere del tempo che non sembra mai passato.

Quando sarai piccola mi insegnerai davverochi sono,

A capire che tuo figlio è diventato un uomo.

Quando ti prenderò in braccio

E sembrerai leggera come una bambina sopra un’altalena.

Preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena.

Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Eeee… è ancora un altro giorno insieme a te,

Per restituirti tutto, tutto il bene che mi hai dato.

E sconfiggere anche il tempo che per noi non è passato.

Ci sono cose che non puoi cancellare,

Ci sono abbracci che non devi sprecare.

Ci sono sguardi pieni di silenzio

Che non sai descrivere con le parole.

C’è quella rabbia di vederti cambiare

E la fatica di doverlo accettare.

Ci sono pagine di vita, pezzi di memoria

Che non so dimenticare.

Eeee… è ancora un altro giorno insieme a te,

Per restituirti tutta questa vita che mi hai dato

E sorridere del tempo e di come ci ha cambiato.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte

Che non avrai paura nemmeno della morte

Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte

Adesso è tardi, fai la brava

Buonanotte.

Significato della canzone:

Non avrei potuto scrivere “Quando sarai piccola” con la dovuta delicatezza, senza una dose di verità vissuta sulla pelle, un evento realmente accaduto a me come a tanti altri, e che riguarda la disabilità di mia madre Luciana. La canzone è ispirata a lei, ma nello stesso tempo sento che è un tema che riguarda tutti. Esiste una forma di amore, forse la più alta e pura che il nostro essere possa esprimere, un sentimento incondizionato e senza tornaconti: quello che prova un genitore nei confronti del figlio.

Quando con il passare del tempo accade che i ruoli genitore/figlio si ribaltano, abbiamo l’occasione di restituire tutto il bene che ci è stato donato da loro. È così che si diventa improvvisamente “genitori” dei nostri genitori. Mentre noi diventiamo adulti, loro ritornano “piccoli”, bambini indifesi e innocenti. A questa sensazione di indicibile tenerezza coincide un sentimento di rabbia e impotenza per una condizione che non ci è concesso cambiare, ma solo accettare come naturale ciclo della vita che continuamente ci stupisce e ci trasforma.