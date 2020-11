Il prossimo 20 novembre Sfera Ebbasta, il king della trap italiano, pubblicherà il suo quarto attesissimo disco. Famoso, questo il titolo del progetto, è senza ombra di dubbio una delle uscite discografiche dell’anno. All’interno dell’album, infatti, troviamo la crème de la crème del rap italiano e internazionale. Un vero e proprio gioiello, disponibile fra l’altro in molte versioni speciali.

Sfera Ebbasta lancia la versione speciale in vinile rosso di Famoso

Su Ginger Generation vi avevamo raccontato in prima battuta quali erano le versioni speciali del disco disponibili su Amazon. A queste, nelle scorse ore, se ne sono aggiunte altre due.

Famoso sarà infatti disponibile anche in un formato speciale vinile. E uno di questi è persino accompagnato da una mascherina molto speciale!

La versione vinile rosso speciale di Famoso la trovate qui sotto. Per quanto riguarda la versione di Famoso di Sfera Ebbasta in vinile colore blu Tiffany vi invitiamo a cliccare qui. Questa seconda versione è per l’appunto accompagnata da una mascherina di colore bianca o nera. Vi informiamo che non è possibile scegliere il colore di quest’ultima.





La tracklist del disco Famoso di Sfera Ebbasta

Sfera Ebbasta ha deciso di arruolare per questo nuovo album un dream team di tutto rispsrto. All’interno di Famoso troviamo fra gli altri Gué Pequeno e Marracash, ma anche Offset e Lil Mosey. Fra i produttori, oltre al fidato Charlie Charles, troviamo nomi internazionali del calibro di Steve Aoki e Diplo. Davvero tantissima roba!