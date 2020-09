Andrea Settembre è un giovanissimo artista che su Ginger Generation stiamo tenendo d’occhio ormai da un po’ di tempo. Proprio di recente, come ricorderete, l’artista ha infatti pubblicato il suo nuovo frizzante singolo Bum, Bum, una canzone scatenata nata durante il difficile periodo della quarantena.

Bum Bum, per stessa definizione di Settembre, è:

Un inno alla felicità, alla spensieratezza e al vivere appieno l’estate. Ho lavorato al singolo subito dopo il lockdown, e avevo tanta voglia di mare, sole, sabbia, urla notturne con gli amici per le strade. Questo ha influito sulla scrittura: ero desideroso di raccontare tutto questo e lo vivevo attraverso le parole della canzone. Con questo pezzo desidero regalare momenti indimenticabili che rimangano legati alla mia canzone. Proprio come è successo a me con alcuni tormentoni estivi: ogni volta che li ascolto, mi ricordano momenti di gioia, che mai vorrei dimenticare.

Di questo singolo, della sua carriera (già ricca di esperienze importanti!) e del singolo Soli insieme, Andrea Settembre ci ha raccontato nel corso della nostra intervista esclusiva! In occasione della nostra chiacchiera (purtroppo a distanza!) il cantante ci ha parlato davvero di un sacco di cose!

Non perdetevi la nostra video intervista esclusiva ad Andrea Settembre qui sotto!

Settembre parla di Bum Bum. Andrà ad Amici? Perché no!

Come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, si dice che Andrea abbia partecipato ai provini di Amici in tempi non sospetti. A riguardo, in ogni caso, non ci sono conferme di sorta ma solo ed esclusivamente dei semplici rumors. L’artista, in ogni caso, ci ha confermato di essere idealmente interessato. Incrociamo le dita per lui: Amici o meno, siamo sicuri che c’è un grande futuro che aspetta Andrea!

