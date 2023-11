Enola Holmes 3: il film è in fase di scrittura

Buone notizie per i fan di Enola Holmes: Netflix ha ufficialmente annunciato il terzo film della saga con protagonista Millie Bobby Brown. Ecco tutto quello che sappiamo su Enola Holmes 3.

Enola Holmes 3: tutto quello che sappiamo

'Enola Holmes 3' Is in Development at Netflix [Exclusive] https://t.co/t1b1YxIopV — Collider (@Collider) November 7, 2023

Millie Bobby Brown tornerà presto a vestire i panni della sorella minore di Sherlock Holmes in un nuovo capitolo delle avventure di Enola Holmes. Netflix ha infatti ufficialmente annunciato che è al momento in Enola Holmes 3, precisamente il film è ora in fase di scrittura.

Non sappiamo ancora la data d’uscita ed il titolo ma quel che è certo è che Millie Bobby Brown tornerà nei panni della protagonista ed al suo fianco non potranno mancare Henry Cavill nei panni di Sherlock Holmes e Louis Partridge in quelli di Tewkesbury. Chissà se tornerà anche Helena Bonham Carter nel ruolo di Eudoria, madre di Enola e Sherlock.

La sinossi di Enola Holmes 2

Fresca del successo del suo primo caso risolto, Enola Holmes (Millie Bobby Brown) decide di seguire le orme del famoso fratello Sherlock (Henry Cavill) e apre la sua agenzia investigativa, scoprendo che la vita da detective a contratto non è priva di problemi.

Rassegnata ad accettare la gelida realtà della vita adulta, la giovane sta per chiudere bottega quando una fiammiferaia squattrinata le offre il suo primo vero incarico: ritrovare la sorella scomparsa. Ma il caso è più complesso del previsto ed Enola si ritrova in un mondo pieno di pericoli, dalle sinistre fabbriche e i vivaci auditorium londinesi all’alta società fino al 221B di Baker Street. Davanti a un pericoloso complotto, Enola chiede l’aiuto degli amici e anche del fratello per andare a fondo del mistero. L’agenzia si rimette in moto!