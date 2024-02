Sanremo 2024: Fiorella Mannoia canta con Francesco Gabbani

Parata di stelle questa sera sul palco dell’Ariston a Sanremo 2024: tra i duetti, Fiorella Mannoia canta con Francesco Gabbani Che sia Benedetta e Occidentali’s Karma.

Ciascuno dei 30 artisti in gara, accompagnati da ospiti musicali come “sodalizio artistico” realizzato per l’occasione, interpreta una “cover” scelta tra le canzoni del repertorio italiano e internazionale.

Il duetto di Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani

L’artista è tornata in gara all’Ariston per la sesta volta con un brano – Mariposa – di cui firma in prima persona il testo insieme a Cheope e Carlo Di Francesco – che racchiude un messaggio per lei particolarmente importante e che porta avanti con impegno in ogni occasione: l’orgoglio di essere donna.

Con le musiche di Carlo Di Francesco, Federica Abbate e Mattia Cerri, Mariposa è un vero e proprio manifesto di donne. Fiorella canta le voci di ognuna di loro, nel tempo, nella storia, nel sentimento e nel mistero, raccontandole nella loro libertà, forza, dolore, gioia, amore… Tutti gli opposti delle donne vivono con orgoglio in questa canzone e si uniscono tra i versi gridando insieme l’identità eterna e inviolabile di ciascuna.

