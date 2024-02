Sanremo 2024: Gazzelle canta Notte prima degli esami con Fulminacci

Parata di stelle questa sera sul palco dell’Ariston a Sanremo 2024: tra i duetti, questa sera Gazzelle canta Notte prima degli esami con Fulminacci.

Ciascuno dei 30 artisti in gara, accompagnati da ospiti musicali come “sodalizio artistico” realizzato per l’occasione, interpreta una “cover” scelta tra le canzoni del repertorio italiano e internazionale.

Il duetto di Gazzelle con Fulminacci

Il brano Tutto qui è ambientato a Roma Nord e segna il debutto di Gazzelle a Sanremo tra i Big. Il cantautore lo descrive così:

Ha un ritornello con dei guizzi melodici semplici, che trasportano in un mondo magico.

Una canzone d’amore ambigua, aperta e sexy, da ascoltare con gli occhi chiusi per lasciarsi trasportare dal flusso di immagini un po’ surreal.

Da ascoltare in fila davanti a un take-away cinese.

