Quasi due mesi fa, il sito DavideMaggio.it ha annunciato in anteprima le trattative in corso tra Amadeus e Tiziano Ferro. E questo per portare il cantautore di Latina a Sanremo 2020. Da adesso, invece, la notizia è ufficiale: Tiziano affiancherà il conduttore per tutte le cinque serate.

Alla sua prima volta sul palco dell’Ariston, Amadeus ha deciso di essere affiancato da uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano, nell’insolito ruolo di co-conduttore. Perché il cantautore sarà sul palco del Teatro Ariston per tutto la manifestazione, in programma dal 4 all’8 febbraio.

Lo scorso novembre, Tiziano Ferro è ritornato sulle scene musicali, a tre anni di distanza dal suo lavoro precedente, con un album che offre un’istantanea molto nitida della sua crescita personale e artistica, costante negli anni, ma ora più che mai frutto di una raggiunta maturità che si riflette nelle scelte stilistiche, nella composizione e nella scrittura.

In Accetto Miracoli le soluzioni musicali sorprendenti e i testi, capaci di sviscerare un caleidoscopio di emozioni in continua evoluzione, restituiscono la fotografia di un artista che alla vigilia dei quarant’anni di età e venti di carriera cerca e trova nuova ispirazione e nuovi stimoli nelle sue stesse radici musicali, alzando ulteriormente il livello di aspettativa per la propria musica.

La partecipazione di Tiziano Ferro a Sanremo 2020 rappresenta forse un culmine inaspettato per questa soprendente crescita personale e artistica. Oltre a questa novità sulla conduzione, vi ricordiamo che ieri sera sono state formate le Nuove Proposte del Festival.