Ruota Panoramica di Sofia Tornambene: audio e testo

Ruota Panoramica è il nuovo singolo di Sofia Tornambene, giovanissima vincitrice di X Factor 13. Il brano è stato prodotto da Michele Canova.

Audio

Testo

Siamo le cose che ci dimentichiamo

virgole che mettiamo quando non parliamo

sento il vento in gola quando prendo fiato

voglio solo urlare una canzone a caso

Come te non so più cosa rispondere

siamo diventati un soprammobile

mettiamo punti ovunque per andare a capo

poi torniamo indietro solo per contare

Sono sola in una giungla

con il tempo che non passa

quindi inventati una scusa

oppure una domenica

che sia solamente nostra

portami sopra una ruota panoramica

da cui si vede anche l’America

oh oh oh oh

da cui si vede anche l’America

da cui si vede anche l’America

Mi ricordo come facevi tu quando aspettavamo

Un tramonto una festa un treno in ritardo

quando nessuno di noi rompeva il ghiaccio

e tu urlavi una canzone a caso

che non conoscevo

ma ti conoscevo

quindi sorridevo

sembrava tutto vero

quando sorridevo

Quante stelle ha il cielo

prova a dirmelo

quando è tutto nero

quando è tutto nero

non so cosa vedo

Sono sola in una giungla

con il tempo che non passa

quindi inventati una scusa

oppure una domenica

che sia solamente nostra

portami sopra una ruota panoramica

da cui si vede anche l’America

oh oh oh oh

da cui si vede anche l’America

da cui si vede anche l’America