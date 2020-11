Su Netflix è arrivato il documentario di Shawn Mendes, dal titolo In Wonder che racconta l’ultimo anno e mezzo della sua carriera e vita personale. Dalla realizzazione del nuovo album, in arrivo a dicembre, al suo tour mondiale passando anche per le sue relazioni personali.

Tra queste non poteva di cerco mancare la storia d’amore con la collega cantante Camila Cabello. I due che nel documentario si vedono più affiatati che mai, raccontano alcuni scorci di come è nato il loro amore e il cantante di Monster fa una grossa confessione: le sue passate canzoni erano dedicate proprio alla ex Fifth Harmony. Shawn racconta questo proprio come lo ha rivelato a Cami che non poteva credere alle sue parole. Il cantante ha confessato che canzoni come Treat You Better e altri suoi successi del passato fossero proprio dedicati a lei.

Parole che avranno sicuramente scaldato il cuore dei fan della coppia e non possiamo far altro che credere alle parole di Shawn. Tuttavia prima che gli Shamila diventassero boyfriend and girlfriend, il cuore del cantante canadese batteva per Hailey Baldwin, oggi moglie di Justin Bieber. E lui stesso aveva fatto intuire di esserci rimasto molto male per la fine di quella amicizia speciale.

Ormai comunque quella storia appartiene al passato e nel documentario i due piccioncini si sono mostrati davvero uniti e sempre disposti a esserci l’uno per l’altro. Shawn ha a lungo parlato di quanto per lui sia importate avere Cami nella sua vita e di come i due abbiano convissuto insieme a New York per un periodo.