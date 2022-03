Noi: le anticipazioni dei prossimi episodi della nuova serie di Rai 1

Dopo aver debuttato lo scorso weekend su Rai 1 Noi continua stasera con due nuove puntate in cui vedremo entrare nel vivo la vicenda della famiglia Però, sempre a cavallo tra passato e presente.

Noi è un riadattamento della serie americana This Is Us, creata da Dan Fogelman e prodotta da 20th Television.

La serie è diretta da Luca Ribuoli, scritta da Sandro Petraglia, Flaminia Gressi e Michela Straniero. Nel cast di Noi vedremo Lino Guanciale, Aurora Ruffino, Dario Aita, Claudia Marsicano, Livio Kone figurano, tra gli altri anche Angela Ciaburri, Leonardo Lidi, Flavio Furno, Timothy Martin, Francesca Agostini, Liliana Fiorelli, Giordana Faggiano e Massimo Wertmüller.

Le anticipazioni dei prossimi episodi

Dopo l’adozione del piccolo Daniele il tempo passa e la famiglia Peirò dovrà attraversare anche dei momenti di crisi. Ad esempio Pietro padre straordinario e marito capace di risolvere ogni problema lascerà di tanto in tanto il posto al Pietro fragile, insicuro, che oggi porta ancora sottopelle dolori mai superati. Così come Rebecca, ormai madre a tempo pieno, lasciata la musica alle spalle, rischierà di perdere di vista sé stessa in un sempre più difficile equilibrio tra la cura della famiglia e i desideri personali.

Nel presente i figli della coppia devono risolvere molte delle dinamiche che li tormentavano sin da piccoli. Motivo per cui Claudio cambia vita e sceglie di trasferirsi a Milano per strappare il cordone ombelicale che lo lega a sua sorella Cate e a dover fare i conti con i sentimenti di amore, stima e gelosia che prova nei confronti del fratello Daniele.

Così come quest’ultimo quando finalmente riesce a trovare il suo padre ‘vero’, Daniele è preso da sentimenti contrastanti; dovrà scendere a patti con il dolore, imparando ad accettare che non tutti i problemi hanno una soluzione e che l’unica cosa da fare, a volte, è perdere il controllo, lasciarsi andare, lasciarsi travolgere.

Caterina invece dovrà affrontare il dolore che ha dentro e tagliare finalmente alcuni dei fili che la inchiodano al suo passato. Ad aiutarla arriva Teo, che con ostinazione e amore la sprona e la spinge a liberarsi della corazza, fisica ed emotiva, che si è costruita negli anni. Ma costruire un legame con lui non sarà facile.