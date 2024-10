Napoli – New York: il trailer del film

Gabriele Salvatores, premio Oscar nel 1992 per Mediterraneo, torna in sala con Napoli-New York, storia basata su un soggetto di Federico Fellini e Tullio Pinelli che racconto le vicende di due giovanissimi ragazzi che dalla città campana raggiungo la Grande Mela. Ecco tutto quello che dovete sapere su Napoli-New York, dal 21 novembre 2024.

Napoli-New York: tutto quello che dovete sapere

La pellicola dal 21 novembre 2024 vi aspetta al cinema.

La sinossi del film

Nell’immediato dopoguerra, tra le macerie di una Napoli piegata dalla miseria, i piccoli Carmine e Celestina tentano di sopravvivere come possono, aiutandosi a vicenda. Una notte, s’imbarcano come clandestini su una nave diretta a New York per andare a vivere con la sorella di Celestina emigrata mesi prima. I due bambini si uniscono ai tanti emigranti italiani in cerca di fortuna in America e sbarcano in una metropoli sconosciuta, che dopo numerose peripezie, impareranno a chiamare casa.

Il cast

Gabriele Salvatores dirige Pierfrancesco Favino, Dea Lanzaro, Antonio Guerra, Omar Benson Miller, Anna Ammirati, Anna Lucia Pierro, Tomas Arana e Antonio Catania. Il film in sala viene distribuito da 01 Distribution.

