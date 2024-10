Benji e Fede – Caro amico: video ufficiale, testo e significato

Benji & Fede pubblicano il 18 ottobre 2024 il singolo Caro Amico che considerano la canzone più autobiografica della loro carriera e che anticipa l’uscita del loro album REWIND di venerdì 25 ottobre.

Testo Caro amico di Benji e Fede

Caro amico ti scrivo

qualche anno fa ci bastava una radio, mezzo pieno in macchina

ho cambiato donne, muri e città

ma ho sempre quella nostra foto in camera

E sono stato insegnante e studente del dolore

potrei non essere migliore, ma neanche il peggiore

ho bevuto da santo ma anche da peccatore

ti dirò Dio è buono ma con il diavolo si gode

ti ricordi fuori città

su quel marciapiede di fronte al nostro bar

e fumavamo pacchetti di sogni in camera

non ho ancora finito

sono solo a metà

Caro amico ti scrivo

qualche anno fa ci bastava una radio, mezzo pieno in macchina

ho cambiato donne, muri e città

ma ho sempre quella nostra foto in camera

E passerà, passerà, passerà anche questa notte

rifarei, rifarei tutto altre mille volte

forse siamo stati troppo grandi per la nostra età

non è ancora finita, siamo solo a metà

non è ancora finita, siamo solo a metà

Tutto contro tutto storto

speriamo faccia bello domani che

come una farfalla vivo un giorno

dimmi quanto costa rinascere

e sono stato imbroglione, truffatore

ti dirò Dio è buono ma con il diavolo si gode

Caro amico ti scrivo

qualche anno fa ci bastava una radio, mezzo pieno in macchina

ho cambiato donne, muri e città

ma ho sempre quella nostra foto in camera

E passerà, passerà, passerà anche questa notte

e rifarei, rifarei tutto altre mille volte

forse siamo stati troppo grandi per la nostra età

non è ancora finita siamo solo a metà

non è ancora finita siamo solo a metà

Caro amico ti scrivo

qualche anno fa ci bastava una radio, mezzo pieno in macchina

ho cambiato donne, muri e città

non è finita, siamo solo a metà

siamo solo a metà

