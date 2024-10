200% Lupo: la clip in anteprima tratta dal film d’animazione

200% Lupo è il secondo capitolo delle avventure di Freddie, il barboncino dal ciuffo rosa che doveva trasformarsi in un lupo ma qualcosa è andato storto, che ritorna dopo il film d’animazione 100% Lupo. Non sentendosi accettato il ragazzo esprime un desiderio agli spiriti della luna scatenando un improbabile spiritello ribelle che gli procurerà non pochi guai.

Diretto da Alex Stadermann il film arriverà nei cinema il 24 ottobre. Nell’attesa vi lasciamo con una clip esclusiva tratta dal

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginger Generation (@gingergeneration)

La clip in anteprima di 200% Lupo

La trama di 200% Lupo

Avevamo lasciato Freddy, giovane erede della più potente famiglia di lupi mannari, in versione barboncino, proprio quando era convinto di trasformarsi in un temibile lupo mannaro… E, ancora una volta, prima di diventare il prossimo leader del branco di lupi mannari, Freddy deve affrontare ostacoli imprevisti e guadagnarsi il rispetto dei suoi compagni. Ma quando un desiderio avventato lo trasforma in un lupo mannaro adulto e uno spirito lunare dispettoso viene accidentalmente portato sulla Terra, Freddy si ritrova a dover ristabilire l’equilibrio cosmico prima che sia troppo tardi… Accompagnato da Batty e i suoi fedeli amici cani, Freddy deve trovare una potente strega che ha un vecchio conto in sospeso con il branco di lupi. Deve farlo in fretta, prima che l’energia vitale dello spirito lunare si esaurisca e svanisca per sempre.

Vi potrebbe interessare anche:

The Housemaid diventerà un film con protagonista Sydney Sweeney