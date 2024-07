My Lady Jane 2: la seconda stagione è in arrivo?

Dato il grandissimo successo che la nuova serie tv My Lady Jane, firmata Prime Video, ci siamo chieste: avrà una seconda stagione? Ed esiste un sequel del romanzo? Tranquilli vi spieghiamo tutto quello che dovete sapere su My Lady Jane 2.

My Lady Jane 2: tutto quello che dovete sapere

Il romanzo My Lady Jane, disponibile anche in italiano grazie a Piemme, non ha un sequel diretto. Le autrici hanno scritto altri tre romanzi della saga ma hanno come protagoniste altre due Jane storicamente esistite. Per tale motivo, nel primo volume la storia di Lady Jane Gray si conclude ma nella serie tv non termina con la prima stagione, che quindi è stata scritta proprio per poter proseguire almeno cin una seconda.

Proprio in merito ad un potenziale rinnovo della serie ha recentemente parlato la creatrice e co-showrunner dello show, Gemma Burgess. Ha ammesso che la serie sta ricevendo molto successo sia di critica che di pubblico considerando l’apprezzamento social. Hanno già idee per la seconda stagione durante la quale vorrebbero esplorare la vita da persona libera di Jane e Gilford ma anche l’assenza di libertà per Inghilterra che è ancora sotto il regno di Mary. La seconda stagione proseguirebbe nell’adattamento del romanzo ma ovviamente dovrebbero aggiungere tante altre cose per ovviare alla scarsità di materiale dovuta all’assenza di un sequel diretto. Ecco le parole della showrunner: “È sempre una possibilità. Volevamo concentrarci sulla narrazione visiva di una donna che viene decapitata. Sembrava un’opportunità troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. Ero una scrittrice e, come tale, ti concedi diversi ragionamenti in prima persona al presente. Quando sei in tv, devi avere conflitti e azione e focalizzare un obiettivo per poi arrivare al cuore del dramma. Se saremo abbastanza fortunati da avere una seconda stagione, allora esploreremo la crescita di tutti loro, andando avanti e capendo come sopravvivere in un mondo in cui Jane è libera, ma il regno non lo è. Perché Mary è ancora sul trono. C’è ancora molto lavoro da fare prima che le cose vadano per il verso giusto.”

Recentemente anche Emily Bader e Edward Bluemel, i protagonisti dello show, si sono espressi speranzosi in merito ad un rinnovo della serie. Ora tutto dipende da Prime Video.

Nessuni ha, per il momento, parlato dell’adattamento degli altri romanzi della saga ma presumiamo che se la serie dovessero essere rinnovata allora Amazon valuterà il da farsi.

Vi ricordiamo che My Lady Jane è già interamente disponibile su Prime Video.

