MTV Movie & TV Awards: la cerimonia sarà il 5 e 6 giugno

Gli MTV Movie & TV Awards si preparano a tornare dal vivo con una cerimonia a ridosso dell’estate con pubblico presente in sala. Una bellissima novità che segna una ripartenza dell’evento a seguito delle edizioni avvenute durante la pandemia.

Le date da segnare sul calendario sono il 5 e il 6 giugno.

🍿 Grab your popcorn and get ready to celebrate the biggest names in movies and television! 🍿

The #MTVAwards are BACK for a two-night takeover starting June 5th on @MTV! https://t.co/W8pFuKxx8z

— Movie & TV Awards (@MTVAwards) March 2, 2022