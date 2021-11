Missione Beauty: quando sarà la finale del talent show per beauty expert!

Missione Beauty è il talent show in onda su Rai 2 dedicato al mondo dei Makeup Artist ed Hair Stylist. Alla conduzione Melissa Satta insieme a tre beauty-master d’eccezione: Manuele Mameli (Celebrity Fashion Make-up Artist e Hair-Stylist), Elisa Rampi (Celebrity Hair-stylist & Make-up Artist) e Guido Taroni (fotografo di moda e di

interior design).

A loro è affidata la selezione dei concorrenti tra Make-up Artist e Hairstylist provenienti da tutta Italia che si mettono in gioco con le loro storie e si cimentano in prove di talento e di stile sempre più difficili, dai pressure-test alle situazioni a sorpresa.

Un percorso di gara che si snoda in 8 puntate dalle audizioni di 24 candidati, passando per la selezione dei 16 finalisti in coppie da 8, fino alla scelta della coppia vincitrice formata da un MUA e un HS che si sono distinti per professionalità, personalità e stile. Saranno 2 le/i vincitrici/vincitori che si potranno aggiudicare un contratto da Ambassador e Tutorship con Clinique per il Make-up, e con Aveda per Hairstyle e iniziare così una nuova vita professionale.

Il programma targato Clinique, Aveda e gruppo di profumerie Naïma, realizzato in collaborazione con Rai Pubblicità, vuole innanzitutto individuare e coltivare giovani talenti, i loro sogni e le loro aspirazioni.

Le audizioni hanno avuto inizio il 30 settembre e il programma sarà in onda con il gran finale il 10 dicembre alle ore 17.15. Se vi siete persi qualche puntata potrete sicuramente recuperarle su Rai Play.