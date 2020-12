Medicinema: la magia dei film Disney dal 31 dicembre anche in ospedale

La magia Disney arriva a Roma nelle stanze di degenza del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS con una programmazione all’insegna dello spirito natalizio dedicata ai pazienti dell’ospedale, in particolare ai più piccoli e alle loro famiglie. Grazie alla collaborazione tra MediCinema, The Walt Disney Company Italia e alla disponibilità tecnologica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, a partire dal 31 dicembre una programmazione di nuovi titoli targati Disney sarà in streaming direttamente sui monitor tv presenti in tutti i reparti dell’ospedale.

Questa iniziativa permette a MediCinema di continuare la sua missione di “generare sollievo attraverso il cinema” e ribadisce l’impegno e la volontà di The Walt Disney Company Italia di sostenere la terapia del sollievo attraverso la magia del cinema voluta e promossa da MediCinema Italia Onlus. Terapia che rappresenta il punto di partenza dello studio scientifico che misura gli effetti della cine-terapia sui degenti, grandi e piccoli.

“Siamo davvero lieti di poter portare un pizzico di magia Disney ai pazienti del Policlinico A. Gemelli – ha commentato Daniel Frigo, Country Manager The Walt Disney Company Italia & TIG and Head of Studio Distribution Italy – speriamo che grazie a questa programmazione i pazienti e le loro famiglie possano vivere momenti di condivisione, quei Momenti Che Contano che ormai da tempo ci impegniamo a realizzare insieme a MediCinema e che quest’anno assumono un significato ancora più profondo”.

“Una nuova e importante iniziativa che assume un significato speciale in questo difficile periodo di pandemia, nel sostegno al paziente in ospedale con la cineterapia e la magia dei film Disney” – dichiara Fulvia Salvi, Presidente MediCinema Italia Onlus.

“È davvero con grande piacere che accogliamo questo dono di Disney per i pazienti del Policlinico, in particolare per i più piccoli, che acquista un maggiore valore nel periodo di Natale: tutti i degenti possono così ritrovare anche in ospedale una dimensione di festa. Questa iniziativa conferma l’appoggio di Gemelli e Disney Italia a MediCinema e all’originale progetto di cineterapia nell’ospedale di cui The Walt Disney Company Italia è stato un vero co-fondatore”, ha detto il Direttore Generale della Fondazione Gemelli professor Marco Elefanti.

A inaugurare gli appuntamenti il 31 dicembre sarà Fata Madrina Cercasi, la nuova incantata commedia di Natale Disney con protagonista Eleanor (Jillian Bell), una giovane e inesperta fata madrina in formazione che, dopo aver sentito che la professione da lei scelta rischia l’estinzione, decide di mostrare al mondo che le persone hanno ancora bisogno delle fate madrine.

A seguire, il 5 gennaio, un’altra novità Disney, Noelle, accompagnerà i pazienti in una nuova divertente avventura con Noelle Kringle (Anna Kendrick), la figlia di Babbo Natale, e il suo amato fratello Nick Kringle (Bill Hader), che quest’anno erediterà il ruolo di Babbo Natale dal padre.

Il 12 gennaio sarà la volta di Soul, il nuovo lungometraggio d’animazione Disney e Pixar che racconta la storia di Joe Gardner, un insegnante di musica di scuola media che ha l’occasione unica di suonare nel migliore locale jazz della città. Ma un piccolo passo falso lo porterà dalle strade della città di New York all’Ante-Mondo, un luogo fantastico dove le nuove anime sviluppano personalità, interessi e manie prima di andare sulla Terra.



A seguire una ricca rassegna di titoli National Geographic accompagnerà i pazienti alla scoperta dei segreti della natura e del nostro pianeta.