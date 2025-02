Maria Tomba a Sanremo 2025: testo Goodbye (voglio good vibes) e video esibizione

Maria Tomba è in gara al 75° Festival di Sanremo, nella categoria Nuove Proposte con il suo brano Goodbye (voglio good vibes).

Goodbye (voglio good vibes) è una canzone che racconta di un amore giocoso, mettendo in evidenza le emozioni contrastanti che accompagnano le relazioni. Il brano si distingue per le sue sonorità contemporanee e per un testo che celebra l’indipendenza, riflettendo il carattere frizzante di Maria.

Testo Goodbye di Maria Tomba

(Ma’, Ma’-Ma’, Ma’-Ma’, Maria) Tomba

(Ma’, Ma’-Ma’, Ma’-Ma’, Maria) Tomba

Cado giù, dove sono finita?

Al chiaro di luna, mi sento confusa

Non riesco a trovare un’uscita

Poi arrivi tu (Arrivi tu)

Mi proponi una sfida

Giochiamo ad amarci, ma senza toccarci

Vediamo chi cederà prima, ah

Distrattamente appoggi

Le mani sui miei fianchi

Pensando di aver vinto

Ma non lo sai, ma non lo sai, tu non lo sai che

Se ti vuoi perdere nei miei occhi blu

Devi lasciarti andare molto di più

Voglio le coccole, non le tue bad vibes

Guardami gli occhi e non le poppe

Oppure goodbye (Voglio good vibes)

Oppure goodbye (Only good vibes)

Oppure goodbye

Déjà-vu, uno schiocco di dita

Mi basta per farti cadere ai miei piedi, anche se resto vestita

Ti dico di più, ho trovato l’uscita

Il sole che sorge mi asciuga le dita

Mi sveglio e la sfida è finita, ah

Pensavi di aver vinto

E invece no, e invece no, perché lo sai che

Se ti vuoi perdere nei miei occhi blu

Devi lasciarti andare molto di più

Voglio le coccole, non le tue bad vibes

Guardami gli occhi e non le poppe

Oppure goodbye (Voglio good vibes)

Oppure goodbye (Only good vibes)

Oppure goodbye

Voglio le coccole, non le tue bad vibes

Guardami gli occhi e non le poppe

Oppure goodbye

Oppure goodbye

(Ma’, Ma’-Ma’, Ma’-Ma’, Maria) Tomba

(Ma’, Ma’-Ma’, Ma’-Ma’, Maria) Tomba

Significato

Goodbye che Maria Tomba porta al Festival di Sanremo 2025:”Goodbye (voglio solo good vibes) è una canzone che rappresenta davvero chi sono. È un inno alla positività e alla spensieratezza, ma allo stesso tempo parla di quella confusione che tutti proviamo nelle relazioni. Volevo creare qualcosa di ironico e divertente, ma con un messaggio profondo: dire addio alle cattive vibrazioni e abbracciare solo le cose belle della vita. È come se fosse il mio mantra personale messo in musica” ha spiegato.