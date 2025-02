Marcella Bella a Sanremo 2025: testo, video e significato di Pelle Diamante

Marcella Bella torna in gara alla 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana con Pelle Diamante. Un ritorno importante e significativo che la vede per la prima volta in gara con un brano di cui è coautrice con un pezzo contemporaneo e grintoso con cui saprà sorprendere.

Video dell’esibizione a Sanremo 2025:

Testo di Pelle Diamante di Marcella Bella:

Dici che

Come me

Non ne trovi nessuna

Si vabè

Poi però

Lo ripeti ad ognuna

Non ho bisogno di abbracci

Mi fanno strano

Ma fidati,

Lo capisci se ti amo

Forte

Tosta

Indipendente

Pelle come diamante

Non mi fa male niente

Stronza, forse,

Ma sorprendente

Una mina vagante

Sono una combattente

Fammi mille complimenti e stop

Tanto i miei difetti già li so

Forte

Tosta

Indipendente

Non mi tocca niente

Ridi e mi

Chiami miss

E mi provochi in pieno

Però poi

Dici sì

A ogni cosa che chiedo

Mi vedi?

Star quality

Volitiva, niente alibi

La mia più grande fan

Sono io

Forte

Tosta

Indipendente

Pelle come diamante

Non mi fa male niente

Stronza,

Forse,

Ma sorprendente

Una mina vagante

Sono una combattente

Fammi mille complimenti e stop

Tanto i miei difetti già li so

Forte

Tosta

Indipendente

Non mi tocca niente

Se ti sembro solo una

Voglio dimostrarti che

L’altra faccia della luna

Non la vedi eppure c’è

Ti darò il cuore

E se è un errore

Mi rende ancora più

Forte

Tosta

Indipendente

Pelle come diamante

Non mi fa male niente

Stronza,

Forse,

Ma sorprendente

Una mina vagante

Sono una combattente

Fammi mille complimenti e stop

Tanto i miei difetti già li so

Forte

Tosta

Indipendente

Non mi tocca niente

Significato della canzone:

Pelle Diamante è un manifesto che celebra la donna e la sua indipendenza. Un inno che la invita ad indossare una sorta di scudo, a rivestirsi di una pelle resistente e dura come il diamante a difesa della propria autonomia, la sola a rendere libere: “Sono felice ed emozionata nel tornare in gara; un’emozione che trasformerò in energia dedicando alle donne un brano apparentemente ballabile e leggero che porta un messaggio importante a cui tengo molto.

Pelle Diamante è l’invito a credere in sé stesse, imparando a difendersi ridimensionando il potere che, troppo spesso, ha l’uomo su di noi. Dobbiamo poter decidere della nostra vita senza farci manipolare, imparando a difenderci. Pelle Diamante è una corazza, non parlo di gioielli, ma della pietra più resistente e preziosa. Quando dico “la mia più grande fan sono io, forte, tosta, indipendente” ovviamente non è egoriferito, ma intendo sottolineare come sia importante volerci bene, amarci, sentirci giuste e non sbagliate. Troppo spesso, per amore, ci dimentichiamo di noi, ci annulliamo.

L’indipendenza, anche economica, ci rende libere. “Stronza, forse, ma sorprendente” perché un uomo se dice no, è autoritario, se a dirlo è una donna, probabilmente è un po’ stronza. Oggi le donne continuano ad essere violate in ogni modo e credo che ognuno di noi debba fare la propria parte. Con questo inno, voglio fare la mia come donna e come artista. Certo la donna di Pelle Diamante, credo somigli anche un po’ a me, che, nonostante sia felicemente sposata da quarantacinque anni con l’amore della mia vita, non ho mai rinunciato alla mia autonomia, alla mia libertà.

Il rispetto e la stima reciproca sono un elisir di lunga vita in Amore”.