Louis Tomlinson: la possibile scaletta del concerto del 10 aprile a Milano

Louis Tomlinson sarà in concerto al Mediolanum Forum di Milano questa domenica, 10 aprile. A questo appuntamento faranno seguito altre tre date in Italia.

Proseguono, intanto, le date europee del tour e proprio una tappa di pochi giorni fa ci può aiutare a capire quale sarà la scaletta dei concerti nel nostro Paese.

Si tratta dell’evento che si è tenuto l’altro ieri, 3 aprile, a Colonia in Germania. Ecco quali delle sue canzoni ha eseguito Louis durante lo show (fonte NewsMtv.it).

Luois Tomlinson: la possibile scaletta del concerto a Milano

1. We Made It

2. Drag Me Down (One Direction)

3. Don’t Let It Break Your Heart

4. Two of Us

5. Always You

6. Just Hold On

7. Too Young

8. (Catfish and the Bottlemen cover)

9. Fearless

10. Habit

11. Copy of a Copy of a Copy

12. Defenceless

13. Beautiful War (Kings of Leon cover)

14. Little Black Dress (One Direction)

15. Walls

16. Only the Brave

17. Through the Dark (One Direction)

18. Kill My Mind

Come dicevamo, quella di domenica sarà soltanto una delle date in Italia di Louis Tomlison in questo 2022.

L’ex membro dei One Direction sarà infatti il prossimo agosto a Roma e tornerà di nuovo a Milano nel mese di settembre. Sempre a settembre, inoltre, sarà al Teatro Antico di Taormina.

Luois Tomlinson: tutte le date del tour 2022 in Italia

10 aprile 2022 – Milano – Mediolanum Forum

30 agosto 2022 – Roma – Roma Summer Fest – Cavea, Auditorium Parco della Musica

1 settembre 2022 – Taormina – Teatro Antico

3 settembre 2022 – Milano – Ippodromo Snai San Siro

Il concerto di Louis Tomlinson al Mediolanum Forum sarà aperto dalla band indie-pop Only The Poets che ha avuto questo compito anche per le date in UK e in Europa.

Le porte del Forum a Milano apriranno alle 18.30 e lo show avrà inizio alle ore 20.45.