Louis Tomlinson: come partecipare al concerto-evento gratuito

Prima di partire per il tour previsto durante il prossimo anno, Louis Tomlinson ha in serbo per i fan un’altra serata all’insegna della musica.

L’artista britannico ha ideato un concerto evento, Louis Tomlinson The Away From Home Festival, che si terrà il 30 agosto al Crystal Palace Bowl di Londra.

I biglietti per partecipare all’evento sono gratuiti ma non illimitati a causa delle restrizioni per il contenimento della diffusione del Covid. Il limite di posti è di sole 8500 persone con età superiore ai 16 anni, munite di certificato di vaccinazione o del risultato di un tampone negativo. Quest’ultimo dovrà essere effettuato entro le 48 ore precedenti il Festival.

Si può provare a vincere due biglietti partecipando al contest, che rimarrà aperto fino alle ore 15:00 del 5 agosto, e che è accessibile a questo link.

All’indirizzo indicato sono riportate tutte le altre informazioni riguardo la modalità d’estrazione. Per tutti i fan non residenti nel Regno Unito, inoltre, è opportuno visionare tutte le norme previste per i viaggi internazionali prima di compilare il form.

L’annuncio di Louis Tomlinson

Secondo quanto dichiarato da Louis su Twitter, il concerto verrà trasmesso anche in streaming qualche giorno dopo l’evento. Nell’annunciare il concerto- evento, Louis Tomlinson ha scritto: