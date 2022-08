Gocce Magiche Collistar: l’autoabbronzante che fa per te

Le giornate stanno diventando sempre più calde, anche se la prima metà di Agosto è ormai solo un ricordo. Se presto sarà d’obbligo rinunciare ai caldi mesi estivi, lo stesso non può dirsi dell’abbronzatura. Molti ovviamente saranno costretti a tornare alla grigia e pallida routine di studi e lavoro, ma ciò non significa che sia necessario rinunciare a una pelle dorata, apparentemente abbronzata: un efficace prodotto autoabbronzante, infatti, può fare la differenza, e far brillare la pelle di chiunque lo utilizzi anche nelle stagioni più fredde e cupe.

Come e perché usare un autoabbronzante

L’idea di fondo, sviluppata già nel 1920, era quella di usare dei prodotti chimici capaci di conferire alla pelle, anche senza l’esposizione ai raggi del sole, lo stesso effetto dell’abbronzatura. I primi tentativi non sono andati a buon fine: gli effetti erano quelli di una pelle color carota o, in alternativa, a chiazze colorate. Adesso, invece, l’offerta di autoabbronzanti dà soltanto l’imbarazzo della scelta, tra prodotti quali salviette, creme, spray, oli e gocce, pensati appositamente per dire addio all’Estate, ma non all’abbronzatura.

L’effetto desiderato, in questi casi, è quello di simulare l’attivazione della melanina, cosa che in realtà non avviene proprio perché, come da definizione, non c’è esposizione ai raggi solari UV. Proprio qui risiede il loro vantaggio: nessuna esposizione ai raggi UV vuol dire nessun possibile eritema o scottatura, nessuna lampada o viaggio a mare se è difficile effettuarli per mancanza di tempo o risorse. Fermo restando che un autoabbronzante non è una crema protettiva, è possibile tuttavia utilizzarlo per prepararsi a prendere il sole in spiaggia o, al contrario, per mantenere l’abbronzatura al termine di un viaggio o una vacanza.

Le gocce Collistar per un’abbronzatura perfetta

Tra tutti i tipi di autoabbronzanti esistenti, ne esistono alcuni che funzionano con l’applicazione di poche gocce di prodotto sulla pelle. L’effetto è garantito: la pelle assumerà una splendida colorazione ambrata in appena un’ora e tutti quei vecchi effetti indesiderati degli autoabbronzanti non si manifesteranno minimamente. Il riferimento qui va alle Gocce Magiche Collistar, un autoabbronzante concentrato pensato appositamente per il viso e reso unico dalla formula basata sul DHA rapid. Questo componente è, infatti, il responsabile della rapidità con cui il viso assume la radiosità desiderata, senza tuttavia inestetismi quali macchie o colori sgradevoli.

Il cosmetico, inoltre, è arricchito da vitamina E, estratto di guscio di noce e derivati del mais, che conferiscono al prodotto delle interessanti proprietà: tra queste, la capacità di rendere la pelle del viso più liscia e morbida, conferendole inoltre un’idratazione duratura, per un effetto anti-età da non sottovalutare.

Come usare l’autoabbronzante

Sebbene siano di facile utilizzo, gli autoabbronzanti richiedono alcuni accorgimenti preliminari prima della loro applicazione. Tra i suggerimenti, spiccano sicuramente:

Idratare ed esfoliare la pelle già qualche giorno prima dell’applicazione del prodotto. Infatti, le pelli più secche possono mostrare più resistenza all’autoabbronzante, che potrebbe non aderire bene alla cute.

Detergere accuratamente la pelle, assicurandole una doverosa asciugatura dopo la doccia; in questo modo, al momento dell’applicazione dell’autoabbronzante, tra questo e la pelle non ci saranno strati che potrebbero comprometterne l’efficacia.

Infine, per applicare l’autoabbronzante a gocce sul viso, si consiglia di effettuare movimenti circolari verso l’esterno, tenendo ovviamente in conto di evitare che il prodotto bagni gli occhi e prestando attenzione a sfumare su orecchie, nuca e collo, così da non trascurare alcuna zona coperta.