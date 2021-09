Licorice Pizza: il trailer del nuovo film di Paul Thomas Anderson sulle note di Life On Mars?

Due minuti e ventisei secondi: questa la durata del trailer di Licorice Pizza, eppure tanto è bastato per far scatenare sul web gli appassionati di cinema che non vedono l’ora di guardare il nuovo film di Paul Thomas Anderson.

Dopo Il filo nascosto, il regista torna nell’amatissima California, la stessa che ha fatto da sfondo a film come Magnolia e Vizio di forma. Una storia di formazione ambientata negli anni ’70 che non è ancora uscita al cinema ma già ci sta facendo sognare. Merito anche della canzone scelta per il trailer, la celeberrima Life On Mars? di David Bowie e quella che sembra una fotografia pazzesca.

Protagonisti di Licorice Pizza sono gli esordienti Alana Haim e Cooper Hoffman, figlio di uno degli attori preferiti del regista Philip Seymour Hoffman scomparso nel 2014. Nel cast anche Bradley Cooper, Sean Penn, Tom Waits e Ben Stiller.

Il film dovrebbe uscire negli USA il 26 novembre in alcune sale selezionate, per poi arrivare ovunque a partire dal 25 dicembre.

Guarda il trailer del film

La trama del film

Non sappiamo per ora moltissimo della trama del film. Tutto ruota attorno al personaggio di Cooper Hoffman un liceale che è anche un giovane attore e alla sua storia d’amore (e di crescita) con il personaggio di Alana Haim.

Qual è il significato di Licorice Pizza?

Un tocco nostalgia non può non mancare un film come questo. Nonostante il titolo del film possa far intendere altro, in realtà Licorice Pizza era il nome di na catena di negozi di dischi acquisita dalla Sam Goody. La catena è poi fallita nel 2006.

Il nome è un gioco di parole che deriva dalla storpiatura di “liquorice” (in inglese liquirizia) in riferimento ai dischi in vinile che, appunto, sembravano delle pizze di liquirizia.

Un dettaglio interessante e che ci fa pensare al modo in cui P.T. Anderson costruisce i suoi mondi cinematografici, sempre in bilico tra realtà e sogno. Dei “non luoghi” in cui la musica ha un posto speciale. Non a caso, anche stavolta, a occuparsi della colonna sonora ci sarà Johnny Greenwood dei Radiohead.