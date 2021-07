Blue: Lee Ryan fa coming out, la reunion è rinviata

Lee Ryan dei Blue ha fatto coming out annunciando di essere bisessuale. La rivelazione è avvenuta dopo una discussione nata su Instagram, inerente l’identità di genere, con una drag queen di nome Layla Zee Susan.

Lee ha negato categoricamente le accuse di omofobia subentrate in seguito al dibattito e per discolparsi ha fatto questa rivelazione a The Sun: “Sono bisessuale e il mio compagno di band è gay, non mancherei mai di rispetto a nessuno in quel modo”. Il membro dei Blue a cui si è riferisce è Duncan James che a sua volta ha fatto coming out nel 2014.

La reunion dei Blue rinviata

A causa del Covid e dei problemi con la giustizia di Lee per eccesso di velocità, purtroppo, la reunion dei Blue prevista allo scadere dei 20 anni dalla nascita della band è stata rinviata. In ogni caso, ci sarà entro la fine del 2021 per celebrare proprio il ventesimo anniversario dalla nascita. Proprio Lee Ryan ha collaborato intanto con Francesco Monte in Work Thes Out, un singolo pop dance.

Lo scorso dicembre, la notizia che tutti i fan più nostalgici stavamo aspettando è finalmente arrivata. I Blue, storica boy band diventata molto celebre nei primi anni 2000, sarebbe tornata presto con nuova musica. La conferma dell’arrivo di una reunion, prevista per il 2021, è giunta sulle pagine del The Sun direttamente da uno dei membri fondatori.

I Blue, formatisi ufficialmente nel 2001, sono fermi musicalmente da ben 5 anni. Risale infatti al 2015 il loro ultimo album, intitolato Colours. Da ormai diverso tempo, tuttavia, dei ragazzi non abbiamo più sentito parlare. Ognuno di loro si è infatti dedicato alle rispettive carriere soliste, ma qualcosa starebbe finalmente per cambiare. Duncan James, Lee Ryan, Simon Webbe e Antony Costa, questi i 4 membri del gruppo, avrebbero infatti in serbo per noi dei nuovi progetti.